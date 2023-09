Alcoltest positivo a Buccinasco: Patente sospesa a 12 guidatori

Oltre 300 veicoli controllati, 12 patenti ritirate, sei equipaggi, per un totale di quindici operatori, in aggiunta alla pattuglia presente come sempre fino alle 24 sul territorio. La polizia locale, guidata dal comandante Gianluca Sivieri, nel weekend ha svolto controlli straordinari inseriti nel progetto Smart promosso da Regione Lombardia, in particolare per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno effettuato il test su 230 conducenti: 12 sono risultati positivi e per loro è scattata la sospensione della patente. Nei casi più gravi si è proceduto alla denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza, mentre agli altri è stata applicata una pesante sanzione amministrativa. Un guidatore si è invece rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro: per lui, oltre alla denuncia e al ritiro della patente, anche il sequestro e la confisca del veicolo. Nel corso dei controlli gli agenti hanno accertato anche una ventina di altre violazioni alle norme del codice della strada.

Francesca Grillo