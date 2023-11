Albero su auto. Illesa mamma con i due figli

Il vento è stato la causa del crollo di un albero, caduto su un’automobile su cui viaggiavano una donna e i suoi due figli. È accaduto alle 8 a Mediglia, davanti al plesso scolastico di viale Europa a Mombretto, una strada chiusa utilizzata dalle autovetture per accompagnare gli studenti davanti ai cancelli. Molto lo spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti dell’auto, che sono stati estratti e soccorsi dal personale del 118 anche se non si è reso necessario il trasporto in Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a liberare l’automobile dai rami. La strada è stata prontamente messa in sicurezza e transennata. Situazione di allerta anche nel tratto di confine tra Peschiera e Milano dove il Lambro, gonfio di pioggia, è esondato in alcuni tratti, al momento senza particolari danni, ma resta la preoccupazione per il maltempo che ha colpito l’intera area e le forti raffiche di vento che hanno superato i 60 chilometri orari. Il Lambro fa paura anche a Melegnano, dove in pieno centro all’altezza delle chiuse ha raggiunto un livello preoccupante. Allerta anche per il crollo di alcuni alberi di piccole dimensioni. Fra i Comuni maggiormente colpiti dal nubifragio Dresano, dove sono caduti tre grossi alberi. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono stati impegnati per rispondere alle numerose chiamate anche se la bomba d’acqua che ha colpito Milano non ha avuto gli stessi effetti devastanti nel Sud milanese.

Valeria Giacomello