Galleria Vittorio Emanuele II: acceso l’albero di Natale firmato Dior

Milano, 4 dicembre 2024 – Luci in Galleria Vittorio Emanuele II. È stato acceso questa sera, mercoledì 4 dicembre, l’albero di Natale nel salotto buono del centro di Milano, meta ogni giorno di migliaia di turisti.

Quest’anno l’abete è sponsorizzato dalla maison Dior, dopo quelli di Swarovski degli anni scorsi e l'installazione di Gucci dello scorso anno, proseguendo quindi la tradizione del legame con la moda, fra i comparti d’elezione della città di Milano.

L'abete, alto oltre 14 metri, su cui spiccano il bianco e l'oro, è ispirato alla Reggia di Versailles. È decorato con oltre 1.900 elementi, ricoperto di fiori dorati e impreziosito da un fiocco firmato Christian Dior.

Il sindaco Beppe Sala presente all'accensione ha ringraziato la maison che oltre all'albero in Galleria ne ha portato uno in ogni municipio (nove in totale), "perché il Natale va portato ovunque". "I tempi sono anche difficili - ha concluso Sala -, stiamo uniti insieme come comunità".