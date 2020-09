Milano, 8 settembre 2020 - Un altro albero è crollato a Milano. Dopo il grosso ramo che si è improvvisamente staccato da un olmo lunedì pomeriggio nel giardino pubblico di piazza Grandi fratturando le gambe ad un signora seduta su una panchina, nella tarda serata di ieri un'imponente pianta è caduta all'interno del cantiere della nuova linea 4 della metropolitana all'angolo tra via Foppa e via Dezza.

L'episodio, stando a quanto riferito da uno dei residenti della zona nel gruppo Facebook 'Abitanti intorno al parco Solaro', è avvenuto attorno alle 21 nell'area del cantiere, recintata. Al momento del crollo, per fortuna, non c'era nessuno: non ci sono stati quindi feriti. L'utente ha anche scattato e postato sul social una foto dell'accaduto. L'episodio ha subito destato non poca preoccupazione perché la pianta è caduta improvvisamente e senza che vi fossero condizioni meteo avverse.