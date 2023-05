Al via la raccolta firme contro il Carosello extra large

"Basta ampliamenti", il Comitato contro il Carosello "extra large" cambia nome, "ma la battaglia è la stessa" e oggi lancia la campagna adesioni online "per dire no al progetto: 25mila metri di negozi e gallerie in più che porteranno traffico e smog congestionando un’area già compromessa", spiega il portavoce Claudio Sangalli. Nato nel 2017, il gruppo che prima si chiamava Referendum boccia "il ritorno in auge dell’operazione nel silenzio generale, il Comune non ha profferito verbo" e ricorda che "grazie al pressing esercitato negli anni scorsi abbiamo salvato il Parco dei Germani sui quali sia Carugate che Cernusco volevano allargare lo store". Per la consultazione popolare erano state raccolte 1.551 firme in pochi giorni, "ma il quesito fu scartato, il dissenso, però aveva lasciato il segno. E nonostante la Regione abbia respinto già due volte il ritocco al rialzo la Giunta ci riprova". Non solo. "Durante il percorso del nuovo Piano di governo del Territorio ci siamo trasformati nella formazione attuale per contestare le autorizzazioni rilasciate al raddoppio di tutta la grande distribuzione e non solo del Carosello", ricorda il portavoce. È scoccata così la nuova adunata degli aderenti "vogliamo fare da raccordo alle forze che si oppongono a tutto questo", la prima a farsi avanti è stata Legambiente Martesana, che "da sempre si batte per la tutela del territorio". "Lo scopo di un supermercato più grosso è quello di aumentare il numero clienti - ancora Sangalli - una scelta che ci penalizzerà sotto il profilo viabilistico e dell’inquinamento. Questo programma si inserisce in un quadro già fortemente compromesso per equilibrio tra aree urbanizzate e suolo verde, per qualità dell’aria e della salute con la mobilità al collasso. Non tralasciamo gli aspetti occupazionali, i pochi posti di lavoro previsti sono trasferimenti, mentre si ignora l’impatto sui negozi di vicinato in sofferenza da anni: lo raccontano decine di realtà svanite nel nulla". A questa voce si aggiunge quella delle forze di minoranza che da mesi parlano del "silenzio" che riguarda il dossier. Carugate Attiva ha organizzato un incontro pubblico per fare il punto, "ma il Comune tace eppure al Pirellone è aperta la Valutazione di impatto ambientale del progetto", ripete anche la Lega. Il Comitato chiede "a chi ha a cuore il nostro futuro" di schierarsi scrivendo a [email protected]

Barbara Calderola