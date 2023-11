Al via i lavori di rigenerazione di piazza Garibaldi e via Veneto

Arriva l’annuncio tanto atteso: al via i lavori di rigenerazione del centro storico. Il sindaco Fabio Colombo informa i cittadini sull’apertura dei cantieri. "Si comincia con i lavori nella piazza Garibaldi - così il sindaco -, sarà un unico cantiere e forse si partirà l’8 gennaio 2024. I lavori in via Veneto dovranno cominciare, invece, entro il temine previsto dal finanziamento e quindi entro il 15 maggio 2024". Le due aree cittadine saranno oggetto di un restyling urbanistico grazie ai fondi del Pnrr e di Regione Lombardia: piazza Garibaldi e via Veneto. "Trattandosi di interventi importanti - continua il primo cittadino - che coinvolgono sia la sede stradale che i sotto servizi - fognature, impianto di illuminazione pubblica e altro ancora -, è necessaria una puntuale pianificazione dei lavori con gli enti coinvolti, in modo da limitare i disagi per la cittadinanza e i commercianti. A tale proposito, si è quindi deciso di realizzare i due interventi in tempi non completamente sovrapposti e contemporanei, questo per continuare a garantire la fruizione delle aree e degli esercizi commerciali". Arriva poi l’annuncio della rinuncia alla sperimentazione sulla nuova viabilità in centro attesa da giugno. "Non abbiamo poi ritenuto opportuno - conclude il sindaco Fabio Colombo - dare il via a una sperimentazione della nuova viabilità con il senso unico sulla via Veneto. Con i lavori in corso sulla piazza Garibaldi potrebbe causare solo inutili disagi". Ci sono precise tempistiche da rispettare: per la rigenerazione in piazza Garibaldi sono previsti 270 giorni di lavori con il 30% dell’opera realizzata entro fine settembre 2024 mentre la durata dell’intervento strutturale di via Veneto è prevista in 160 giorni.

Stefano Dati