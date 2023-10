Al centro Tog 200 bimbi all’anno. Un polo contro malattie neurologiche

Là dove c’erano le ex docce pubbliche, in via Livigno, ha aperto i battenti un maxi-polo per offrire le migliori cure specialistiche a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche e un luogo di socialità aperto alla città. È il nuovo Centro Tog Carlo De Benedetti, che offrirà cura e sostegno a 200 bambini ogni anno, in un’area concessa gratuitamente per trent’anni dal Comune di Milano alla Fondazione Tog - Together To Go Onlus, che ha riqualificato completamente l’area, demolendo l’edificio preesistente. Al suo posto è sorto il nuovo centro che si sviluppa su tre piani, con una superficie di tremila metri quadrati e 600 metri quadrati di parcheggio interrato, energeticamente sostenibile grazie a un parco fotovoltaico. Un investimento complessivo da 13 milioni di euro coperto interamente da fondi privati. A tagliare il nastro del nuovo polo per la disabilità infantile, il presidente Carlo De Benedetti e il segretario generale Antonia Madella con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini.

"È un giorno importante per i bambini e le famiglie che in questi anni hanno trovato in Tog un punto di riferimento e lo è anche per Milano – ha detto il sindaco Sala –. Con l’inaugurazione della nuova sede della Fondazione Together To Go, la città si dota di un centro di eccellenza nelle cure e nei percorsi di riabilitazione per piccoli pazienti affetti da patologie neurologiche complesse. Da tempo Tog cercava uno spazio adeguato per realizzare a pieno il progetto sociale di qualità che guida da oltre 10 anni le attività della onlus. E siamo fieri che questo spazio sia stato trovato nell’area pubblica inutilizzata delle ex docce di via Livigno". Qui ci saranno ambulatori specialistici, una piscina idroterapica e le stanze “Ulisse“, “Nirvana“ e “Eye tracking“ con le ultime tecnologie, oltre al Tog FabLab, al bistrot e a un servizio scuola.