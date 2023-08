Aggressioni e liti, stop dal questore Chiuso 10 giorni il Glass Restaurant

Alla fine sono arrivati i sigilli per il Glass Restaurant, il vecchio Glass Cube. Nel ristorante discoteca, all’alba del 9 luglio, era scoppiata una rissa che poi si era conclusa con l’accoltellamento di un 20enne in piazza Montanelli. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha deciso ora di sospendere la licenza per dieci giorni. Un’escalation iniziata da tempo, come dimostrano gli esposti di residenti, amministratori di condominio e anche associazioni, come quella che si occupa della vicina colonia felina. Risse, degrado, schiamazzi, disturbo della quiete pubblica, musica ad alto volume tutta la notte fino alle prime ore del mattino tra le denunce, che hanno visto numerosi interventi del commissariato sestese da luglio 2022 a oggi. Fino all’episodio di luglio, quando la polizia di Sesto è intervenuta per una richiesta di soccorso: il 20enne ferito e poi dimesso con una prognosi di 90 giorni. Gli agenti avevano sentito diversi testimoni, tra cui un amico della vittima: aveva riferito di essere stato derubato del cellulare e avvicinato da un uomo, all’uscita del locale, che aveva minacciato il suo gruppo di amici brandendo una bottiglia di birra. Da questo episodio era scaturita una colluttazione a cui avevano preso parte altri due ragazzi che avevano estratto una cintura e una mannaia. Dopo aver aggredito il gruppo, la banda di ecuadoriani era scappata. Già lo scorso ottobre una persona aveva denunciato di essere stata aggredita, mentre con amici usciva dal locale, da un gruppo di ragazzi che aveva utilizzato cinture con fibbie metalliche e mazze di legno. Anche in questo caso, oltre a essere stata picchiata con calci, pugni, colpi di cintura e mazze, la vittima era stata derubata del borsello con il cellulare e altri effetti personali. In ospedale era stata dimessa con una diagnosi di 30 giorni per ‘frattura delle ossa nasali. A marzo c’era stato un altro intervento del commissariato sestese: un cliente del Glass era stato aggredito nelle vicinanze del locale da uno sconosciuto. Da parte sua il Comune con un’ordinanza aveva vietato la vendita e la somministrazione di alcol per i locali della piazza nei weekend, dalle 22 del venerdì alle 7 del lunedì.