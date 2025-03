Aggressioni all’istituto Parco Nord. I vigili intensificano i controlli

A seguito delle diverse segnalazioni da parte di genitori e insegnanti di episodi di aggressione ai danni degli studenti dell’istituto comprensivo Parco Nord, la polizia locale non abbassa la guardia. Il comando, in sinergia e in coordinamento con le altre forze dell’ordine, ha deciso di intensificare l’attività di presidio e controllo avviata a partire dallo scorso 24 febbraio, allargando anche il raggio di azione ai luoghi circostanti e più frequentati dagli adolescenti. L’amministrazione resta, infatti, in stretto contatto con la dirigenza scolastica dei tre plessi (Montale, Casiraghi e Cartesio), per un costante monitoraggio della situazione e per concordare azioni mirate anche in forma preventiva.

Nelle scorse settimane, dopo una nuova escalation di rapine e aggressioni ai danni degli alunni, anche il sindaco Giacomo Ghilardi era intervenuto personalmente, insieme ai vertici delle forze dell’ordine locali, a un presidio nei dintorni della scuola superiore, per testimoniare attenzione al problema e sostenere vicinanza agli studenti e alle loro famiglie, che avevano chiesto aiuto anche al Comune. "Quello della sicurezza dei nostri ragazzi è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Ci sembra fondamentale il lavoro di squadra tra amministrazione, istituzioni scolastiche e forze dell’ordine come azione preventiva contro ogni forma di bullismo e violenza. Già da questo anno scolastico, con il Tavolo legalità, abbiamo organizzato una serie di incontri dedicati proprio a questi fenomeni sempre più preoccupanti, che vedono coinvolti i nostri giovani", hanno commentato l’assessore all’Istruzione e formazione Maria Gabriella Fumagalli e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta.

La.La.