Milano - Tragedia sfiorata a Milano: tre ragazzini - due 14enni e un 15enne, tutti italiani - sono stati picchiati con una spranga di ferro da un uomo. L'aggressore, un 24enne marocchino, è stato fermato dalla polizia con le accuse di tentato omicidio e di lesioni gravissime.

La vicenda risale a mercoledì, verso le 19, in piazza Negrelli, dove i tre minorenni sono stati aggrediti dal marocchino e da un complice (che non è stato ancora individuato) dopo essersi dati appuntamento in rete per "chiarirsi". Uno dei 14enni, infatti, nei giorni precedenti aveva litigato con il marocchino che lo aveva offeso e minacciato incontrandolo per strada. Ieri il nordafricano, irregolare, si è presentato con un amico e armato della spranga lunga un metro. In un attimo dalle parole sì è passati ai fatti e il 24enne, impugnando un bastone di ferro di circa un metro, sì è scagliato contro i giovani. Dopo il pestaggio è scappato ma la descrizione fornita dai feriti ha consentito ai poliziotti di rintracciarlo circa un'ora dopo in piazza Miani. Le cause della lite sono ancora da chiarire.

Il ragazzo più grave ha riportato la frattura del cranio e diversi ematomi interni ma, secondo quanto riferito dai medici dell'ospedale San Paolo, è fuori pericolo. Il 15enne ha riportato una prognosi di 40 giorni per la perdita di 3 denti, mentre l'altro 14enne ne è uscito con lievi escoriazioni.