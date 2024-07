Ragazzina aggredita a Corvetto si salva videochiamando un’amica: “Aveva un coccio puntato alla gola”

Una di martedì notte, siamo in via Polesine. Una quindicenne riceve una videochiamata sullo smartphone: sullo schermo compare l’immagine di un’amica che implora aiuto, con un coccio di bottiglia puntato alla gola. L’adolescente è spaventata, alza il tono della voce per parlare con la coetanea e chiederle dove si trovi in quel momento. Nell’altra stanza, c’è il padre della ragazzina che ha ricevuto la telefonata, il quarantaseienne Simone Lembo: “L’ha agganciata all’uscita della metropolitana di piazzale Corvetto e ha iniziato a seguirla – racconta al Giorno –. A un certo punto, poco dopo la fermata della 95, le è saltato addosso, le ha messo il pezzo di vetro vicino al collo e ha iniziato a toccarle le gambe. Poi ha detto frasi senza senso, incomprensibili, si è alzato la maglietta e si è ferito al petto con il coccio, come a dire: non ho paura di fare male a me, faccio male anche a te”.

L’uomo non ci pensa su due volte: prende di corsa le scale e in un attimo si ritrova nel cortile interno. La minorenne è proprio lì, vicino al portone d’ingresso: “Lui mi ha sentito gridare e ha cominciato a correre: io ho provato a inseguirlo, ma non sono riuscito a prenderlo. E forse è stato anche meglio così”. Secondo a quanto risulta, l’aggressore, che dalle descrizioni potrebbe essere di origini nordafricane, è stato avvistato più volte al quartiere Corvetto nell’ultimo periodo. Qualcuno l’ha pure immortalato in un video mentre attraversava a passo svelto piazzale Ferrara: indossava gli stessi abiti dell’altra notte, vale a dire una tuta di colore nero con maglia a maniche lunghe.

Anche Lembo l’ha notato, domenica scorsa: “Sono uscito con il cane e lui era seduto a terra: stava affilando un coltello con una lama di circa quindici centimetri. Quella è stata la prima volta che l’ho visto”. Non basta: “Le mie figlie – prosegue il quarantaseienne – mi hanno confidato che ieri (lunedì, ndr) questa persona ha rincorso anche loro verso le 18.30-19. Sono scappate nel cortile, lui ha visto la famiglia, ha visto mia moglie e un po’ di persone ed è scappato”.

Dopo aver salvato la quindicenne, Lembo l’ha riaccompagnata a casa dai genitori: “Ho raccontato al padre quello che è successo e gli ho detto di segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine”. Il quarantaseienne, che vive al Corvetto sin dalla nascita, parla di un quartiere “abbandonato”, anche se non butta la croce addosso a carabinieri e polizia: “Vedo girare le pattuglie, non posso dire che non siano presenti nella zona. Detto questo, resta il fatto che qui non abbiamo sicurezza: ho paura per le mie figlie, le accompagno ovunque. Me ne vado da qua, non è più come prima”.

Uno degli indirizzi storicamente più problematici è piazzale Gabrio Rosa, dove più volte i residenti hanno segnalato la presenza costante di spacciatori e sbandati. Lunedì pomeriggio, una rissa in pieno giorno non ha fatto altro che confermare le preoccupazioni dei cittadini esasperati. Stando a un filmato girato attorno alle 18.30, due gruppi, formati rispettivamente da tre giovani nordafricani e da tre centrafricani, si sono fronteggiati a pugni e armati di cocci di bottiglia nell’area giochi per bambini, proprio sotto gli occhi terrorizzati dei piccoli e dei loro genitori.