Afol Metropolitana in città Villa Forno diventa un hub per il lavoro e la formazione

di Laura Lana

Dopo due anni di limbo, Villa Forno torna alla sua vocazione e fa anche l’upgrade: la dimora storica di via Martinelli diventerà un hub del lavoro e della formazione. Arriverà infatti Afol Metropolitana negli spazi lasciati vuoti dall’Università Bicocca. Il nuovo hub avrà una vocazione particolare alla multimedialità, con percorsi specifici per operatori e tecnici informatici e grafici ipermediali. Un polo particolarmente attrattivo per tutto il Nord Milano e un modello di eccellenza nell’offerta formativa metropolitana. Tra le proposte di Afol c’è anche quella di creare una scuola-impresa, una formazione sul campo attraverso la gestione del bar che è presente nella struttura, come già sperimentato con successo ad Arese con il Centro Civico Agorà. A completamento dell’offerta formativa, ci sarà infine l’opportunità di specializzarsi e sperimentare le situazioni reali che si verificano, l’interazione con i clienti e il rispetto degli obiettivi economici di un’attività. "Si tratta di una proposta importante e di grande valenza strategica per i cinisellesi ma anche per i Comuni vicini - commenta il sindaco Giacomo Ghilardi -. La struttura torna così a essere punto di riferimento con nuovi servizi per la formazione e per l’avviamento o il reinserimento nel mondo del lavoro". Afol gestisce i nove centri per l’impiego della Città Metropolitana di Milano, tra cui quello di via Gorki a Cinisello. In Villa Forno, oltre all’hub di scuolalavoro e al centro di specializzazione per il multimediale, l’azienda consortile erogherà anche i servizi più tradizionali per l’impiego, come l’orientamento e l’accompagnamento alla ricerca di un lavoro, l’attivazione dei percorsi di formazione per la qualifica personale, oltre all’organizzazione di eventi e laboratori aperti al pubblico sui temi occupazionali e dell’innovazione. La villa era rimasta senza più funzione nell’estate 2021: dopo 12 anni di permanenza l’Università Bicocca e il Comune non avevano rinnovato la convenzione. Un vuoto da colmare sia per la perdita di un partner di prestigio sia per l’esigenza di dover ripensare un altro ruolo per la struttura pubblica. "Grazie alla proposta di Afol, raccogliamo una grande opportunità per Cinisello, che avrà sul suo territorio un polo qualificato relativo alla tematica del lavoro - sottolinea Ghilardi -. Vogliamo diventare la città del lavoro e della formazione e questo hub rappresenta un elemento di innovazione e rilancio socio-economico. Per oltre un secolo siamo stati sede di importanti industrie che hanno radicato sul territorio la cultura del lavoro e continuiamo su questa tradizione".