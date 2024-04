Affitto a canone concordato. Vantaggi anche per i proprietari

Prezzi calmierati per gli affitti. Chi non ha la forza di stare sul libero mercato viene reso in grado di sostenere un canone concordato e il proprietario che "rinuncia" a un pezzo di affitto ottiene alcuni sgravi. È stato siglato il nuovo testo di accordo locale che regola i contratti che aderiscono a questa misura a Cinisello e Cusano. Presenti le associazioni dei proprietari Confabitare, Federproprietà, Unioncasa, i sindacati inquilini Ania, AssoCasa, Federcasa e l’assessore al Welfare Riccardo Visentin. "L’“Agenzia per la casa“ da anni informa la cittadinanza sull’opportunità offerta dal canone concordato attraverso la propria pagina istituzionale e con periodici incontri sul territorio come workshop sull’abitare – commenta Visentin –. Con il passare del tempo, stiamo costruendo una rete sempre più fitta di relazioni positive con i proprietari che hanno adottato questa tipologia di contratto. Auspichiamo che l’aggiornamento del canone permetta di offrire una valida alternativa alla locazione a libero mercato".

Anche a Cusano è stato recentemente rinnovato l’accordo, reso possibile da una legge nazionale sugli affitti. "Per coloro che stipulano questo tipo di contratto di affitto sono previste agevolazioni fiscali, come la riduzione della tassa di registro e la parziale deducibilità fiscale del canone – spiega l’amministrazione di Cusano –. Sulla base di questa norma, anche nel nostro Comune si è definito un accordo tipo, che prevede una soglia minima e un tetto massimo di affitto, a seconda delle condizioni dell’alloggio e della sua ubicazione sul territorio". "Questo accordo, che a Cusano non veniva stipulato dal 1999, si propone come uno strumento concreto per affrontare il tema del caro affitti, molto sentito in tutta la Città metropolitana". La.La.