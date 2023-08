Addio di Sofia Castelli a Milano: lacrime e abbracci nella chiesa di San Giuliano

Lacrime e abbracci alla fiaccolata in onore di Sofia Castelli, la ventenne massacrata a coltellate nella sua casa di corso Roma 100 a Cologno Monzese dal suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui. La comunità si è raccolta ieri sera, nella giornata di lutto cittadino disposta dal sindaco Stefano Zanelli, per ricordare la ragazza e mostrare tutto il suo calore alla famiglia distrutta. Una commemorazione pubblica proposta e organizzata dai rappresentanti degli studenti dell’Istituto superiore “Leonardo Da Vinci”, frequentato da molti amici della vittima, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. A centinaia hanno partecipato e tanti hanno lasciato il loro messaggio. Tanti pensieri anche su Instagram, tra cui quello di A., l’amica che era in casa al momento dell’omicidio, che dormiva in un’altra stanza e non si è accorta di nulla: "Ciao mia piccola Sofi, migliori amiche per la vita, giusto? Avevamo così tanti progetti e sogni insieme ma ora niente ha più senso senza di te. Anche la mia vita è stata spezzata e nessuno ti riporterà mai da me. Solo Dio potrà perdonarmi". Qualcuno le risponde "non hai colpa, né tu né lei. Non portarti questo peso".

Al corteo: "Questa è la reazione di Cologno. Non ci sono parole per quanto accaduto ma la presenza di tutti noi dimostra che la comunità è solida", ha sottolineato un rappresentante della parrocchia San Giuliano, a Cologno, dove sabato mattina si celebrerà il funerale di Sofia. Ultimo saluto alle 10. Sui manifesti ne danno il triste annuncio i genitori Daniela e Diego, il fratello, i nonni, gli zii, i cugini, tutti gli amici e i parenti. Sofia verrà poi accompagnata dai suoi cari al Cimitero Nuovo dove sarà inumata.

M.V.