Addio a Serena. Vicari Haddock sociologa urbana

È morta a 70 anni a Milano Serena Vicari Haddock, autorevole e apprezzata sociologa urbana, protagonista della ricerca teorica sulla rigenerazione delle città in Italia e Europa. Era professoressa di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio all’Università Bicocca. I temi di ricerca di Serena Haddock sono stati in particolare le politiche di trasformazione urbana nella città italiane e in prospettiva comparativa europea. Tra i libri di Vicari Haddock “La città contemporanea” (Il Mulino, 2004) e “Questioni urbane. Caratteri e problemi della città contemporanea” (Il Mulino, 2013). Per Feltrinelli nel 2017 ha curato il volume “Sei lezioni sulla città” di Guido Martinotti (1938-2012), sociologo urbano di fama internazionale che ha partecipato alla fondazione dell’Università Milano-Bicocca. Con Frank Moulaert, che insegna pianificazione nell’Università Cattolica di Lovanio, ha curato “Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città europee” (Il Mulino, 2009), un volume in cui sono presentati gli esiti di un lavoro interdisciplinare, sostenuto dall’Unione europea, su progetti e programmi per combattere l’emarginazione dei gruppi più deboli.