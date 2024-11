Addetto ufficio personale e progettista di impianti

Addetta/o senior ufficio personale, 1 posto

Sede di lavoro: Corsico. Codice offerta Afolmet: 87707

Contratto: tempo determinato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa per società produzione, lavorazione e commercializzazione materiale

isolante e prodotti affini per l’edilizia, l’industria e l’agricoltura si occuperà di tutte le

attività inerenti l’ufficio personale/risorse umane di una società di una trentina di dipendenti. Retribuzione: Ral 35mila/45mila euro + ticket da 8 euro.

Progettista impianti elettrici o meccanici, 1 posto

Sede di lavoro: Milano (zona Garibaldi). Codice offerta Afolmet: 87799. Contratto: tempo indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, per società servizi attinenti ingegneria e architettura integrata, in un team di 4 persone, dovrà progettare impianti elettrici e/o meccanici per grande edilizia civile. Si

occuperà di analisi tecnica ed economica degli progetti, value engeneering, sviluppo stime di

budget, controllo e verifica costi. Ral 26/29mila euro.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it