Accoltellato in piazza Gae Aulenti: 4 giovani arrestati per tentato omicidio

Milano, 14 novembre 2023 – La provocazione gratuita. L’aggressione di gruppo e il fendente allo stomaco. La fuga. A poco più di due mesi dal violento raid alla Biblioteca degli alberi di piazza Gae Aulenti, la polizia ha chiuso il cerchio: domenica notte, gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato quattro giovani egiziani, due minorenni di 16 e 17 e due ventenni, accusati di tentato omicidio in concorso.

Il raid

Le indagini svolte dagli agenti di via Schiaparelli, coordinati dal dirigente Angelo De Simone, hanno preso il via dall’aggressione delle 21 del 2 settembre scorso, quando un egiziano di 21 anni era stato colpito all’addome da un fendente che gli aveva provocato la perforazione dello stomaco "con grave pregiudizio per la propria incolumità".

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli aggressori, dopo aver avvicinato la vittima che si trovava in compagnia di amici “con fare meramente pretestuoso finalizzato allo scontro”, forti anche della presenza di altri coetanei, prima hanno minacciato il gruppo e poi sono passati all'azione: il ventunenne è stato bloccato da dietro e ferito con un’arma da taglio nella parte anteriore del corpo, all’altezza dell’addome, con la lama che “veniva conficcata per tutta la sua lunghezza, trapassando lo stomaco, per poi essere mossa lateralmente come a squartarlo”, prima di darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce.

L’inchiesta

Gli accertamenti avvenuti subito dopo i fatti e le indagini svolte dagli agenti dell’ufficio Reati contro la persona del Commissariato Garibaldi Venezia hanno consentito di individuare i giovani ritenuti responsabili dell’aggressione e di giungere alla richiesta della misura cautelare eseguita a carico dei due minori in zona piazza Gae Aulenti, che frequentano abitualmente il sabato sera; un ventenne è stato rintracciato all'interno di un alloggio abusivamente occupato con altri connazionali in via Cavezzali 11 e l’altro indagato ha ricevuto la notifica del provvedimento nel carcere di Busto Arsizio, già recluso per una rapina. I due minorenni sono stati portati al Beccaria, il maggiorenne a San Vittore.