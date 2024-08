Milano, accoltella in strada il nuovo compagno della ex: in carcere l’aggressore in fuga

Milano – Accusato di aver accoltellato in strada l’attuale partner della sua ex compagna: nei guai un italiano di 29 anni. Il giovane è stato condotto in carcere dalla polizia di Milano, che ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare. L’uomo era già sottoposto a un procedimento penale attualmente in corso per atti persecutori.

L’allarme è scattato intorno alle 15 del 6 agosto in zona Quarto Oggiaro. Sul posto una volante della polizia che ha prestato un primo soccorso al ferito, un 24enne. Le forze dell’ordine hanno individuato il presunto aggressore, grazie al racconto del giovane accoltellato e della donna, che si trovava con lui. Il 24enne, secondo quanto emerso, ha riportato ferite all’addome e una lussazione alla spalla.

Nei confronti del 29enne, che subito dopo aver ferito il 24enne era scappato, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno redatto una comunicazione di reato per lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma ai danni del 24enne e per atti persecutori ai danni dell'ex compagna commessi nel periodo di tempo successivo all'esercizio dell'azione penale nell'ambito del procedimento in corso. Il 29enne, cui i poliziotti hanno notificato la misura restrittiva domenica mattina, è stato poi condotto presso la casa circondariale 'Di Cataldo' di Milano.