Milano, grave 24enne accoltellato in strada dall’ex compagno della fidanzata

Milano, 6 agosto 2024 – Un 24enne italiano è stato accoltellato nel pomeriggio a Milano in via Carlo Amoretti, nel popolare quartiere di Quarto Oggiaro, nella periferia nord del capoluogo. A pugnalarlo è stato l’ex compagno della fidanzata. Un’aggressione a sfondo passionale, dunque, consumata davanti agli occhi della donna “contesa”.

I soccorsi

Il giovane è stato soccorso dal 118 poco dopo le 15.15 con una ferita al torace, all'altezza dell'ascella. Poi è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda: il ragazzo era grave, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura.

Le indagini

Da quanto è emerso, il 24enne era insieme alla compagna, un’italiana di 27 anni, quando è stato avvicinato da un trentenne, l’ex fidanzato della donna, che lo avrebbe accoltellato per poi scappare. Come detto, il ferito è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda in codice rosso ma non è in pericolo di vita. I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale stanno cercando l'aggressore e stanno indagando per ricostruire la dinamica anche con l'aiuto delle telecamere della zona.