Abedini, la procura generale dice No agli arresti domiciliari

Milano, 2 gennaio 2025 – Caso Cecilia Sala: la procura generale di Milano ha dato parere negativo sulla richiesta degli arresti domiciliari presentata dalla difesta di Mohammad Abedini Najfabadi, l’iraniano arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 16 dicembre.

La valutazione è stata trasmessa alla Corte d’Appello di Milano, cui spetterà la decisione finale sulla richiesta dei legali dell’ingegnere le cui sorti sono state legate alla situazione della giornalista italiana incarcerata a Teheran.

Le motivazioni

Così il procuratore generale di Milano ha motivato la sua scelta. “Le circostanze rappresentate nella richiesta – si legge nel parete – in particolare la messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del consolato dell'Iran" insieme ad "eventuali divieto di espatrio e obbligo di firma, non costituiscano una idonea garanzia contrastare il pericolo di fuga del cittadino iraniano di cui gli Usa hanno chiesto l'estradizione".

"Quanto al merito delle accuse mosse dalle autorità statunitensi" il pg si riserva "una approfondita completa valutazione all'esito degli atti che verranno trasmessi dalle predette autorità".

Abedini è stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dagli Stati Uniti. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: cospirazione e supporto nella cessione di tecnologie utilizzate in un attentato che uccise tre militari in un avamposto Usa nel nord della Giordania. Abedini si è sempre difeso, respingendo ogni accusa: “Sono solo un accademico”.

La posizione degli iraniani

L’ambasciata iraniana in Italia ha reso nota la posizione di Teheran con un post sul social network X: Abedini, si legge, è "detenuto nel carcere di Milano con false accuse" e l’Iran "si aspetta dal governo italiano" che "reciprocamente, oltre ad accelerare la sua liberazione, gli vengano fornite le necessarie agevolazioni assistenziali di cui ha bisogno".

L’altro giorno l’ambasciatore Mohammadreza Sabouri si è recato al ministero degli Esteri su convocazione del segretario generale Riccardo Guariglia.