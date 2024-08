Champions Pack 2024-2025 Inter e Milan: quanto costano e chi spende di più

Milano, 16 agosto 2024 – Ci siamo. Fra poco più di un mese giocatori e tifosi delle due squadre milanesi di calcio torneranno a sentire la “musichetta della Champions” (ovvero l’inno ufficiale della competizione, realizzato nel 1992 dal compositore inglese Tony Britten sulla base dell’inno di incoronazione “Zadok the Priest” di Georg Friedrich Händel).

La prima giornata della principale manifestazione calcistica europea – che quest’anno si svolgerà con una nuova formula a girone unico, cui seguirà la fase a eliminazione diretta – è in programma per martedì 17 e mercoledì 18 settembre.

Poco più di un mese, quindi, e Milan e Inter torneranno a sfidare le loro rivali continentali, riempiendo San Siro nei match casalinghi. In questi giorno entrambi i club hanno messo in vendita i mini abbonamenti per la Champions League, ribattezzati in entrambi i casi Champions pack 2024/25.

I prezzi

Prima avvertenza: quest’anno nei Champions pack è inclusa una partita in più. L’anno scorso, infatti, con la vecchia formula a gironi preliminari, i tifosi di ogni squadra qualificatasi al torneo, avevano avuto la possibilità di assistere a tre partite casalinghe. Nella stagione 2024/25, invece, con il nuovo girone unico, ogni club incontrerà altre quattro rivali fra le mura amiche.

Sono sul mercato da dieci giorni, dal 6 agosto scorso, i Champions pack riservati ai tifosi dell’Inter, squadra campione d’Italia. Gli abbonati all’attuale campionato potranno confermare il loro posto fino al 26 agosto.

Questi i prezzi per i vari settori: Poltroncina rossa centrale (P-R) 749 euro, Poltroncina rossa (O-S) 580 euro, Poltroncina arancio centrale (X) 550 euro, Poltroncina arancio centrale (159-161) 490 euro, Poltroncina arancio (157-163) 360 euro, Poltroncina arancio (155-156-165-166) 290 euro, Poltroncina arancio laterale (167-168-169-170-172) 210 euro, Tribuna family 210 euro ridotto 120 euro, Primo verde 199 euro, Primo blu 199 euro.

Secondo rosso centrale 225 euro, Secondo arancio centrale 210 euro, Secondo verde 140 euro, Secondo blu 140 euro.

Terzo rosso centrale 140 euro, Terzo verde 99 euro.

Il Milan mette in vendita i suoi mini abbonamenti da oggi, venerdì 16 agosto. I primi a poterli acquistare saranno i supporter che hanno sottoscritto il Champions pack già l’anno scorso, con la possibilità di confermare il proprio posto.

Questi i prezzi per i vari settori: Tribuna onore rossa (C-D-F-G) 849 euro, Poltroncine rosse centrali (P-R) 729 euro, Poltroncine rosse (N-O-S-T) 599 euro, Poltroncina arancio centrale X 599 euro, Poltroncina arancio centrale (159-161) 489 euro, Poltroncina arancio (157-163) 419 euro, Primo arancio 349 euro, Primo arancio laterale 279 euro, Primo blu 239 euro, Primo verde 239 euro, Primo verde - family 239 euro.

Secondo rosso centrale (225-227-229-231-228-230-232) 319 euro, Secondo rosso (223-226-233-234) 269 euro, Secondo rosso laterale 269 euro, Secondo arancio centrale (261-263-265-267-264-266-268) 299 euro, Secondo arancio (259-262-269-270) 259 euro, Secondo arancio laterale 219 euro, Secondo blu 159 euro, Secondo verde 159 euro.

Terzo rosso centrale 159 euro.

Il confronto

I tifosi del Milan spenderanno di più rispetto ai cugini nerazzurri per assistere alle quattro partite eliminatorie della loro squadra del cuore. Prendiamo, per esempio, il secondo anello rosso: se l’Inter ha optato per una tariffa flat da 225 euro (56,25 euro a partita), il Milan ha suddiviso il settore in tre mini-aree (due a livello di prezzo). Per il secondo rosso centrale si spenderanno 319 euro (79,75 euro a partita), per secondo rosso e secondo rosso laterale l’esborso, invece, è di 269 euro (67,25 euro a partita). Dai 23,50 euro agli 11 euro in meno.

Prendiamo, invece, i primi anelli blu e verde, i settori sotto le curve. I fan del Diavolo, per la zona blu come per quella verde, sborseranno 239 euro per quattro match (59,75 euro a incontro). I cugini nerazzurri, invece, dovranno mettere in conto una spesa da 199 euro (49,75 euro a partita). Per i supporter della squadra campione d’Italia che scelgono questi posti, quindi, ci sarà un risparmio di 40 euro rispetto ai tifosi del club tricolore con più Champions League in bacheca.

Addentriamoci, infine, come ultimo esempio, nella pletora (soprattutto milanista, va detto) di prezzi per i posti al primo anello arancio, fra i seggiolini più prestigiosi a San Siro. Sono addirittura cinque le fasce di prezzo per i tifosi rossoneri che scelgano questo settore. Si va dai 599 euro della zona X (149,75 euro a partita) ai 279 euro della "curvetta” arancio laterale (69,75 euro a partita). Ma ci sono anche abbonamenti a 489 euro (122,25 euro a incontro), 419 euro (104,75 euro a partita) e 349 euro (87,25 euro per match). Vediamo a cosa andranno incontro, invece, i seguaci del Biscione che vogliano acquistare un pack in primo arancio? Anche qui le fattispecie sono cinque: 550 euro nel settore centrale X (137,50 euro a partita), 490 euro in altri due settori centrali (122,50 euro), 360 euro in altre due aree (90 euro), 290 euro in quattro altre zone (72,50 euro) e 210 euro nella curvetta laterale (52,5 euro).

Il confronto, in questo caso, è spurio ma comunque indicativo delle differenti politiche di prezzo. Nei posti arancio più centrali un tifoso casciavit spenderà 49 euro in più di un supporter bauscione, mentre nelle curvette arancio laterali l’aumento per i milanisti rispetto ai nerazzurri è addirittura di 69 euro.