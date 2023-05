A Novate 1.255 infrazioni: in cassa 300mila euro

Presentate le attività della polizia locale svolte nel 2022. I primi due mesi dell’anno sono stati caratterizzati ancora dai controlli sulle normative Covid, 152 controlli su attività economiche e 637 su persone in cui sono state rilevate tre violazioni. Sono 59 gli incidenti stradali, dei quali 41 con feriti e 18 con danni solo a cose, nessuno con esito mortale. Per quanto riguarda i controlli sugli autoveicoli, 25 procedimenti di fermo o sequestro e 32 veicoli rimossi. Nel 2022 sono state accertate 4.086 violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 333.743 euro, di cui 1.255 verbali elevati, 137 per sosta su marciapiede e 94 per sosta su stalli disabili. Durante l’anno sono stati rilasciati 115 pass per persone disabili. Sempre durante il 2022 sono state accertate 288 violazioni per illeciti amministrativi e ambientali, per un importo complessivo di 25.261 euro. I controlli ambientali, effettuati con fototrappole mobili, in collaborazione con Amsa, sono servite per contrastare gli scarichi abusivi.

Davide Falco