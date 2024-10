A Mariangela Melato intitolato il Teatrino del Trotter

Forse non tutti sanno che la grande artista Mariangela Melato fu allieva della Casa del Sole tra il 1949 ed il 1953. Sabato alle 10 al parco Trotter (ingresso via Giacosa), verrà intitolato a lei il Teatrino. La Melato aveva problemi a frequentare la scuola a causa di una malattia della pelle. Nel settembre del 1949 viene iscritta dalla famiglia alla Casa del Sole, e nella scuola all’aperto migliorarono sensibilmente sia le sue condizioni di salute sia il suo rendimento scolastico. Ed è bello pensare che proprio qui sviluppò anche le sue doti artistiche. Alla Casa del Sole, infatti, le attività espressive hanno e avevano anche allora uno spazio privilegiato, e tra esse c’era in primo luogo il teatro. A dieci anni Mariangela viene coinvolta per la prima volta in una rappresentazione pubblica con la commedia “Gli innamorati” di Carlo Goldoni. Dopo la conclusione della scuola elementare, Mariangela bambina viene iscritta, sempre al Trotter, al triennio dell’avviamento.

Affronterà altre recite scolastiche e altre esibizioni pubbliche. Alcune foto conservate nell’archivio della scuola la mostrano disinvolta e a concentrata nel suo sforzo recitativo.

Nel 1956 Mariangela conclude il suo percorso scolastico alla Casa del Sole. Dopo i saluti istituzionali della Vicesindaca Anna Scavuzzo, interverranno, tra gli altri, Anna Melato, attrice, sorella di Mariangela e Renzo Arbore (collegamento a distanza).