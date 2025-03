A lezione di Private banking e di finanza comportamentale

Corsi di educazione alla finanza e al Private Banking per gli studenti dell’Università Bicocca di Milano. A organizzarli pro bono - in linea con la raccomandazioni europee per una maggiore diffusione dell’educazione finanziaria e per lo sviluppo dei talenti - è Aipb, Associazione Italiana Private Banking. Si comincerà dal primo aprile. Il programma si sviluppa in sette incontri di due ore ciascuno che si concluderanno il 27 maggio, con argomenti che spazieranno dalla geoeconomia alla finanza comportamentale, trattando nel dettaglio anche i temi cardine della gestione patrimoniale in relazione agli scenari macroeconomici, la pianificazione patrimoniale di lungo termine e la longevità, il Private Insurance, la protezione e la trasmissione del patrimonio, i digital asset e le blockchain.

I corsi, a cura di professionisti e operatori del settore altamente qualificati, rientrano nell’attività di Aipb Schola, divisione dedicata all’aggiornamento e alla formazione professionale all’interno degli istituti di credito e organizzatrice del master Aipb in Private Banking, giunto alla quinta edizione, che ha una percentuale di placement del 90%.

Direttore scientifico è Silva Maria Lepore, già responsabile dei Servizi di Investimento e Private Banking di Gruppo Banca Sella Holding. Aipb è presieduta da Andrea Ragaini, vicedirettore vicario di Banca Generali.