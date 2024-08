A farmaci e spesa pensa il Comune: "La fragilità non va in vacanza"

A fare la spesa pensa il Comune perchè la fragilità non va in ferie. L’amministrazione comunale ha deciso di confermare in agosto un servizio che permette di essere accompagnati ad acquistare beni di prima necessità. Nei giorni scorsi, sui canali di informazione e comunicazione dell’ente sono stati diffusi gli orari di chiusura dei principali esercizi commerciali zibidesi e delle farmacie. "Come abbiamo fatto negli ultimi anni – spiega l’assessore alle politiche sociali, Giacomo Serra – siamo riusciti a organizzarci per garantire un servizio di accompagnamento alla spesa nel periodo in cui i negozi sul nostro territorio saranno chiusi. Basta chiamare il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12 al numero 02.90020215 comunicando le proprie necessità".

"L’ascolto continuo – spiega la sindaca Sonia Belloli – e la verifica delle domande sociali crescenti da parte di diverse fasce della nostra popolazione ci hanno portato a pianificare una serie di interventi mirati, perché tutti possano ricevere dalle istituzioni locali il supporto necessario. sia direttamente dal Comune sia attraverso l’Ambito distrettuale visconteo sud Milano". A Cesano Boscone gli angeli degli anziani e delle persone fragili saranno gli agenti della polizia locale. L’amministrazione comunale organizza la consegna dei farmaci a domicilio. Per accedere al servizio, gestito dalla polizia locale e destinato agli anziani e a coloro che hanno, anche solo temporaneamente, limitate capacità motorie, è necessario telefonare allo 0248694700.

Servizi sociali efficienti anche a Basiglio dove verranno garantite l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, il telesoccorso e “Infermiere in Comune“. "Un impegno nei confronti dei basigliesi che intendiamo assicurare tutto l’anno, anche in un mese in cui le città si svuotano, perché vogliamo offrire una cura continua alle persone" ha commentato la sindaca Lidia Reale Basiglio. "Una comunità mostra la sua forza e la sua coesione se è in grado di non lasciare indietro nessuno. Se chi è in difficoltà viene aiutato, sostenuto, supportato". In particolare, viene assicurata in agosto la consegna dei pasti caldi a domicilio rivolta ai cittadini dai 65 anni in su con difficoltà motorie o sanitarie, ai cittadini diversamente abili e agli allettati temporanei. Per attivare il servizio occorre rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune (tel. 02 90452242 al mattino) che verificherà la richiesta e la documentazione fornita. Va contattato lo stesso ufficio se si vuole usufruire del servizio di telesoccorso in caso di urgenze. Mas.Sag.