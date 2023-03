A Bertolaso tutta la Sanità "Non lasceremo nessuno solo"

Archiviate anche le ipotesi d’improbabili scorpori, Guido Bertolaso rimane assessore al Welfare con tutte le deleghe. E in quota “tecnica”, cioè intestato all’intera coalizione. È il quarto “ritorno” in Lombardia in tre anni per l’ex capo della Protezione civile, 73 anni tra una decina di giorni, cooptato durante l’emergenza Covid per costruire l’ospedale in Fiera, un anno dopo per le vaccinazioni, a novembre scorso per sostituire la dimissionaria Letizia Moratti. Incarico ora riconfermato per 5 anni. Il medico romano ribadisce: "Il mio impegno è sempre lo stesso: che nessuno sia lasciato solo".