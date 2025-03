A 5 anni esce di casa. Prende la metropolitana. Va dalla zia a Cassina

Attimi di terrore per una famiglia di Cernusco che ieri mattina non trovava più il figlioletto di 5 anni. Il bambino era uscito di casa da solo per andare a trovare la zia, a Cassina de’ Pecchi e per raggiungere la sua abitazione non ha esitato a prendere la metropolitana. Il piccolo, dunque, è salito sul convoglio in città senza che nessuno si accorgesse di lui. Nel frattempo, a casa, era scoppiato il putiferio. I genitori, che si erano accorti dell’assenza hanno chiamato il 112 in preda alla disperazione. Ma i carabinieri non hanno neppure fatto in tempo a organizzare le ricerche, che è arrivata una seconda telefonata dei parenti in caserma per avvisare che il bambino era sano e salvo a destinazione. Tutto è durato una decina di minuti, ma sono sembrati un’eternità. A mettere fine all’angoscia, la chiamata della zia che si è trovata il nipotino alla porta di casa. Il piccolo ha attraversato i tornelli ed è salito a bordo del vagone della Verde scendendo alla fermata che conosce benissimo. Un’autonomia che ha lasciato tutti di stucco. Bar.Cal.