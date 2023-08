70 Chiamate in 2 Giorni al Call Center Emergenza Caldo a Sesto San Giovanni

di Laura Lana

In un mese oltre 150 telefonate e, solo in due giorni, le richieste sono state più di 70. Attivato il 21 luglio scorso, il “call center caldo” ha già ricevuto centinaia di contatti. A rendere possibile il servizio è una task force, che ha visto la stretta collaborazione dei professionisti dell’Asst Nord Milano con i Comuni e i medici di medicina generale del territorio. In questo periodo, molti pazienti fragili, prevalentemente over70 sono stati indirizzati al call center dell’Asst dagli assistenti sociali dei municipi e dai medici di base. "Nel 60% dei casi si tratta di persone che non hanno evidenziato necessità di intervento domiciliare da parte dei nostri professionisti, ma che rimangono in sorveglianza attiva – ha spiegato Tommaso Russo, commissario straordinario dell’Asst Nord Milano –. Nei restanti casi non sono state riscontrate criticità, trattandosi di persone che già godono di una solida rete familiare e assistenziale o le cui condizioni abitative e di salute non destano preoccupazione". Con il coordinamento della centrale operativa territoriale, gli infermieri di famiglia e di comunità presenti nei diversi Punti unici di accesso contattano i cittadini segnalati o dimessi dall’ospedale di Sesto e dal Bassini di Cinisello, ritenuti a rischio per le alte temperature. Gli infermieri rivolgono alcune domande per capire il setting domiciliare, i servizi territoriali già attivati, i bisogni clinici assistenziali. In caso di necessità, di concerto con il medico di base del paziente, si programmano le visite domiciliari. "Questo progetto offre la possibilità di mappare ancora meglio le situazioni di fragilità presenti sul nostro territorio e consolidare la rete di risposta ai bisogni sociosanitari, utile per offrire servizi di prossimità che vanno oltre l’emergenza caldo", ha sottolineato Barbara Mangiacavalli, direttore sociosanitario dell’Asst Nord Milano. Il call center 0257995775 è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 anche solo per ricevere consigli per superare le ondate di calore. "Con il caldo intenso abbiamo visto un notevole incremento delle richieste, oltre 70 negli ultimi due giorni – ha concluso Russo –. Un ringraziamento va ai Comuni e ai medici di medicina generale per la costante e continua collaborazione e ai nostri professionisti da sempre in prima linea".