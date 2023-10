Milano, l’incubo di una 14enne: pedinata fuori da scuola, bloccata e palpeggiata

Milano – Camminava, martedì pomeriggio, in via Alcuino, a due passi da CityLife, dirigendosi dal Vigorelli verso piazzale Damiano Chiesa. Una ragazzina di 14 anni, la chiameremo Marta con un nome di fantasia, che cammina lungo un viale alberato, il marciapiedi separato dalla carreggiata da due file di automobili parcheggiate.

E mentre Marta camminava un ragazzo che non conosceva l’ha avvicinata. L’ha seguita per un pezzo di strada, cercando di attaccare bottone senza successo. Lei ha affrettato il passo e allora lui l’ha bloccata. E le è saltato addosso, ha iniziato a baciarla, a palpeggiarla nelle parti intime. Una violenza sessuale, alla quale ha posto fine solo il passaggio estemporaneo di un autobus di linea, che ha distratto lui e consentito a lei di sfruttare l’occasione: la ragazzina ha avuto la prontezza di superare un terrore che poteva paralizzarla e di sfuggirgli, di salire al volo su quel bus, mettendosi in salvo, mentre il violentatore, temendo che intervenissero altre persone meno indifese di una quattordicenne sola che torna da scuola o da un pomeriggio in giro con gli amici tra i negozi del centro commerciale sotto i grattacieli, si è rapidamente dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Intanto Marta, sotto choc, è riuscita ad arrivare a casa e a raccontare tutto ai genitori, che ieri mattina l’hanno accompagnata alla stazione dei carabinieri di Porta Magenta a sporgere denuncia. I militari hanno immediatamente informato la Procura e si sono messi a indagare per individuare l’autore del raid sessuale. Un contributo alle indagini potrebbe arrivare anche dalle telecamere di sorveglianza, pubbliche o delle attività commerciali che si trovano nell’ultimo tratto della via in direzione di piazzale Chiesa.