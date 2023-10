"1 milione di euro per le asfaltature a Cinisello Balsamo"

Poco meno di un milione di euro per il nuovo piano asfaltature. I lavori rientrano nella manutenzione straordinaria per risolvere situazioni di precarietà e instabilità che possono comportare difficoltà alla viabilità. Dopo un’analisi degli interventi di manutenzione si è stilato un elenco di priorità. In particolare i 980mila euro saranno utilizzati per la realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali in via Aldo Palazzi, via Alessandro Manzoni, via Amedeo Modigliani, via Andrea Appiani e in alcuni tratti delle vie Francesco Cilea, Giovanni Prati, Giuseppe Verdi, Palestro, Roma e XXV Aprile. Oltre al rifacimento della pavimentazione, si interverrà sulla segnaletica stradale, realizzazione degli scivoli per disabili, sistemazione banchine laterali o dell’aiuola spartitraffico.La.La.