Milano, torna la Fiera Florovivaistica e piazza Portello si trasforma in un giardino urbano

Milano, 24 aprile 2025 – Da oggi 24 aprile all'11 maggio piazza Portello a Milano si trasforma in un giardino urbano con l'annuale Fiera Florivivaistica, "Il mio giardino nel cuore della città". Un'esplosione di colori e profumi che, trasformerà il noto shopping center nel cuore di Milano in un suggestivo un'oasi di biodiversità in città.

L'evento, a ingresso libero, è un'opportunità per tutti gli amanti del verde e della natura per vivere un'esperienza floreale indimenticabile e chiedere agli esperti consigli e suggerimenti concreti per la cura ottimale del verde.

Per chi non ha il pollice verde, invece la Fiera può essere l'occasione godersi una giornata immersi nella natura nel cuore della città e la bellezza di fiori e piante.

Sarà possibile ammirare un'ampia selezione di piante stagionali: le vivaci dipladenie, i classici gerani e le colorate dalie, provenienti da rinomati vivai italiani e olandesi. Ma anche scoprire le ultime tendenze del settore e trarre ispirazione per abbellire i propri balconi, terrazzi e giardini in vista delle belle giornate primaverili ed estive.

Come da tradizione, la fiera ospiterà anche una preziosa collezione di bonsai e una rigogliosa esposizione di piante grasse. Non mancherà lo spazio per gli accessori da giardinaggio, come vasi e coprivasi in plastica, ceramica e terracotta, perfetti per abbellire qualsiasi spazio verde.