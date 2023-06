Red Bull Wake the City, il wakeborad sbarca in città. Spettacolo assicurato in Darsena. Programma e orari

Milano, 15 giugno 2023 – Tutto pronto per la Red Bull Wake the City, la gara che porta le emozioni del wakeboard nel cuore della città. L'appuntamento è per sabato 17 giugno, con inizio alle 15, alla Darsena che si trasformerà ancora una volta in un'arena per uno degli sport d'acqua più entusiasmanti.

Le qualificazioni all'Idroscalo per la Red Bull Wake the City, che si terrà sabato in Darsena

Oggi l’aperitivo con le qualificazioni che dovranno decretare i 12 team maschili e gli 8 femminili si sfideranno sotto gli occhi attenti della giuria e del pubblico in duelli all'ultimo trick. A fare la differenza per i giudici sarà la qualità dell'esecuzione, ma abbinata alla capacità di esibirsi in sincronia con il compagno di squadra. La gara andrà avanti per tutto il pomeriggio, con le premiazioni previste intorno alle 20.

I big

Come al solito arriveranno i migliori specialisti da tutto il mondo, ma la notizia più ghiotta per gli appassionati è la presenza di una vera leggenda del wakeboard: l'americano Parks Bonifay. Nato a Lake Alfred in Florida nel 1981, ha trionfato cinque volte nel Pro Wakeboard Tour e a soli 14 anni ha vinto gli X-Games. Viene considerato il più importante rider di tutti i tempi. Il campione italiano Massimiliano Piffaretti.

Fra gli ambassador della gara, ormai dalla prima edizione, c'è il nostro Massimiliano Piffaretti, campione del mondo nel 2015."Nonostante sia la terza edizione, l'emozione è la stessa della prima volta: sono davvero entusiasta che la città di Milano continui a sostenere questo tipo di eventi - afferma Max -. Avere un evento di questo tipo a Milano è una sensazione unica per me, anche se vivo la maggior parte del tempo lontano da casa: non vedo l'ora di scaldare nuovamente la Darsena di Milano". Le coppie di rider partecipanti si confronteranno nella versione cable wakeboard: trainati da un cavo che ricorda uno skilift, lungo un percorso ad anello, dovranno affrontare ostacoli e kicker posizionati nella darsena.