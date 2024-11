Wao Isola punta sul vinile: mercatino con 20mila dischi in esposizione

Milano, 21 novembre 2024 – Un disco per l'inverno. Wao Isola, spazio di coworking nel cuore di uno dei quartieri più hype di Milano, ospita un evento imperdibile per gli amanti della musica e del vinile: Vinyl Market, appuntamento in collaborazione con Records Family Groove.

Sabato 30 novembre, gli spazi di Wao Isola si trasformano in un vero e proprio mercato del vinile, con oltre 15 espositori che metteranno in mostra più di 20.000 dischi, tra cui vinili 33 e 45 giri, picture disc, CD e musicassette. Sarà possibile trovare rarità, ristampe e versioni in LP degli album del momento, spaziando tra grandi classici del passato, rock, pop e rap contemporaneo.

Durante l’evento sarà presente, in esclusiva, una mostra dedicata alla Rock Poster Art in collaborazione con Gimme Danger Gallery, che esporrà una selezione di serigrafie originali firmate e numerate dai principali artisti della scena internazionale del manifesto musicale.

Ascoltare, sgranocchiare e brindare

Vinyl Market non è solo musica: sarà l'occasione per trascorrere una giornata all'insegna della convivialità, grazie al bar di Wao Isola che resterà aperto tutto il giorno. Colazione, pranzo e aperitivo saranno serviti con un'ampia scelta di brioche, focacce, pizze e piadine, accompagnati da caffè, birre e spritz. Inoltre, dalle 18 alle 21 ci sarà una selezione musicale su vinile curata da dj Henry, storico esponente della cultura mod italiana e dj di lunghissimo corso.

Vinyl Market si terrà anche in caso di pioggia. Gli espositori allestiranno i loro banchi negli spazi coperti di Wao Isola, garantendo a tutti gli appassionati di musica una piacevole esperienza anche in caso di maltempo. Vinyl Market si terrà sabato 30 novembre dalle 11 alle 21 negli spazi di Wao Isola, in via Porro Lambertenghi 7. Ingresso gratuito