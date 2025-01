A Milano parte “Uno in due”, dialogo tra arte e conversazione, con un bicchiere di vino

Milano, 11 gennaio 2025 – Un aperitivo tra arte e conversazione. "Uno in due” è la rassegna realizzata dagli artisti Marco Bongiorni e Ettore Favini che prende il via il 15 gennaio alle 18.30 e dura sino al 18 dicembre, ogni mercoledì del mese in un bistrot di quartiere Via Stampa (via Stampa 8). L' ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione. Ispirato all'espressione dialettale milanese “vün in dü”, usata per condividere una bottiglietta di Campari Soda in due bicchieri, il progetto unisce l’atmosfera informale e conviviale dell’aperitivo con una riflessione più profonda sul mondo dell’arte e della cultura.

Durante l'evento di un’ora e mezza di scambi e riflessioni tra un giornalista e due artisti accompagnato da un bicchiere di vino o un cocktail, verranno allestite nelle sale di Via Stampa, due opere, una per artista che rimarranno esposte fino all’incontro successivo.

Gli artisti partecipanti sono Chiara Camoni, Nicole Colombo, Sara Enrico, Anna Galtarossa, Massimo Grimaldi, Invernomuto, Claudia Losi, Rebecca Momoli, Liliana Moro, Marta Pierobon, Marta Ravasi, Antonio Rovaldi, Stefano Serretta, The Cool Couple, Patrik Tuttofuoco, Nico Vascellari, Vedovamazzei, Luca Vitone. Insieme a loro, interverranno i giornalisti Nicolas Ballario, Corrado Beldì, Francesca Berardi, Cristiana Campanini, Guia Cortassa, Angela Maderna, Greta Privitera, Gabriele Sassone, Massimiliano Tonelli.

Apertura mercoledì 15 gennaio con le artiste Marta Pierobon e Anna Galtarossa, intervistate dalla giornalista e storica dell'arte Cristiana Campanini. Anna Galtarossa si dedica a scultura, tessitura, cinema e realtà virtuale, mescolando tecniche tradizionali e materiali riciclati plastica, fiori, elementi di natura artificiale, stoffe, trine per realizzare opere simboliche ed evocative. La ricerca di Marta Pierobon si incentra sull’osservazione della trasformazione continua del quotidiano e del domestico. La sua pratica è basata sulla fusione tra narrazione e materia attraverso l’uso di media diversi come la ceramica, il bronzo, le resine, il tessuto e il disegno, crea serie di lavori che si sviluppano in bilico tra una realtà interiore legata al gioco e la razionale percezione del mondo.

I successivi incontri 19 febbraio on Invernomuto, Massimo Grimaldi, Guia Cortassa, 19 marzo Luca Vitone, Stefano Serretta, Greta Privitera, 16 aprile Antonio Rovaldi, Claudia Losi, Francesca Berardi, 21 maggio Patrik Tuttofuoco, Sara Enrico, Gabriele Sassone, 18 giugno Nico Vascellari, Nicole Colombo, Corrado Beldì, 15 ottobre Rebecca Momoli, Liliana Moro, Angela Maderna, 19 novembre Marta Ravasi, Chiara Camoni, Massimiliano Tonelli, Chiude il ciclo il 17 dicembre Vedovamazzei, The Cool Couple, Nicolas Ballario.