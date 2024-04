Tia Fuller Quartet, ultima tappa tour in Italia: appuntamento a Bollate

Bollate (Milano), 22 aprile 2024 - Concerto di chiusura della 26esima edizione della rassegna "Bollate Jazz meeting", lunedì 22 aprile alle ore 21.30 all'auditorium don Bosco di Bollate.

L'appuntamento è con "Tia Fuller Quarter" che concluderà il suo primo tour in Italia proprio qui. "Quando Tia Fuller, artista, compositrice e bandleader, imbraccia il suo sassofono, succede qualcosa di straordinario", spiegano gli organizzatori. Già affermata come musicista jazz di spicco, la Fuller è stata anche membro della band tutta al femminile in tour con la pop star Beyoncé.

Il suo album più recente, Diamond Cut, ha ricevuto una nomination ai Grammy nella categoria Best Instrumental Jazz. Nel 2020 Fuller ha ispirato la figura della sassofonista protagonista del film d'animazione Soul della Walt Disney/Pixar dedicato al mondo del jazz e nel quale ha contribuito alla colonna musicale. Accanto a lei ci sono Roberto Tarenzi al piano, Luca Fattorini al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Prezzo ingresso concerto 20 Euro.