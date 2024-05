Milano Skate and Surf film festival: tre giorni sulla tavola all’Ex Macello

Milano, 15 maggio 2024 – Tre giorni dedicati alla tavola. Non parliamo di cucina o di eccellenze della gastronomia Made in Italy, ma delle tavole su cui scivolare e fare acrobazie. Torna a Milano lo Skate and Surf Film Festival, sponsorizzato da Vans, noto marchio di street wear legato a doppio filo al mondo dello skateboarding, così come alla sottocultura punk hardcore.

La manifestazione prevede la proiezione di film a tema; ma anche mostre, dj set e concerti. Oltre agli immancabili contest dedicati allo skateboard, con l’esibizione di alcuni dei principali skater italiani. Cuore della kermesse sarà l’ex macello di viale Molise, nel quartiere di Calvairate.

Il programma

Si parte venerdì 31 maggio con un’anteprima in Stazione Centrale, storico “spot” degli skater milanesi. Dalle 15 via alle evoluzioni con l’MC Skate Contest, cui seguiranno i dj set di Brandon from Akwaaba e dj Machete. In serata, alle 19, l’ex macello ospiterà il party d’apertura, con il debuto del pop up store di Vans. Seguiranno i dj set di Edo Paris e Brandon from Akwaaba, oltre alle esibizioni di LaHasna e Lina Simons.

Il giorno dopo, sabato 1 giugno, le danze si apriranno alle 11, sempre all’ex macello con premiere di film, contest di skate, mostre e la scuola di skateboarding. Dalle 14 live con i Bad Plug, synth punk band milanese, cui seguirà il dj set di dj Machete.

Musica anche in serata – dalle 21 – con Sotterranea, Jack the Smoker e il rapper statunitense Conway the Machine.

Chiusura domenica 2 giugno, sempre all’ex macello, che aprirà i battenti alle 11. Dalle 12 raffica di dj set con Spaghetto e Mazza, dj Machete, dj Filo and Mad Andee, dj Kime e dj Larry. Dalle 21 gran finale con l’afrobeat di Mamud Band e la trinideña Queen Omega, star della scena reggae-world mondiale.

I biglietti

Biglietti a 15 euro in prevendita. Under 14 gratis.