Epifania 2025, cosa fare il 6 gennaio a Milano: tutti gli eventi

Il tradizionale corteo dei Magi da piazza Duomo alla chiesa di Sant'Eustorgio e la Befana benefica motociclistica. Ma anche appuntamenti dedicati ai bambini al museo e al planetario. Un omaggio cinematografico all'attore Renato Pozzetto con una maratona di film e visite al Belvedere di Regione Lombardia. Spazio anche all'arte e alla cultura con le mostre aperte in città: sarà possibile ammirare dipinti di Picasso, Munch e i disegni di Tim Burton. Non mancano neppure spettacoli teatrali per tutte le età.