Sabrina Lanzi a Bollate con i Solisti della Monferrato Classic Orchestra

Bollate (Milano) – È stata la prima pianista donna italiana ad aver eseguito uno dei progetti più virtuosistici nel campo pianistico: l’opera integrale per pianoforte ed orchestra di Rachmaninoff. E venerdì 5 aprile torna a LaBollaTeatro di Bollate. Stiamo parlando di Sabrina Lanzi, ambasciatrice della musica, che condividerà il palcoscenico con i Solisti della Monferrato Classic Orchestra, di cui è direttore artistico e presidente, un’orchestra sinfonica giovanile della Monferrato Classic Festival dedicato ai giovani talenti.

L'appuntamento è alle 21, al pianoforte Sabrina Lanzi eseguirà le musiche di Franz Schubert, Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore D667, Antonin Dvorak, Quartetto per pianoforte e archi op.87.

Conosciuta in tutta Italia, la pianista si è esibita anche con le grandi orchestre internazionali ed è stata insignita dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” per meriti artistici e professionali. Nel 2018 ha ricevuto dalla Città di Bollate l’onorificenza di cittadino onorario e venerdì 5 aprile incanterà il pubblico bollatese con le esuberanti e melodiche del grande compositore viennese. Biglietto intero 20 euro, ridotto 15 euro. Per acquisto www.mailticket.it