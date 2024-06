Rho, il duo Okidok porta in scena ‘Slips inside’ al teatro civico De Silva

Rho (Milano), 14 giugno 2024 - Irriverenti, mordaci, stralunati ed atletici, il duo belga Okidok dopo il trionfo al Festival du Cirque de Demain di Parigi arriva al teatro civico De Silva di Rho con lo spettacolo, "Slips inside". L'appuntamento è sabato 15 giugno alle ore 21.30 nell'ambito del festival di circo e teatro di strada "Circonferenze" che da dieci anni porta in città la magia di spettacoli itineranti.

Nello show Slips inside due clown, letteralmente messi a nudo, o meglio con indosso soltanto dei buffi mutandoni, si sfidano in un’esilarante gara di salti mortali sbagliati ed equilibrismo surreale, proponendo un tipo di comicità originale che senza l'uso di parole riesce a far sbellicare grandi e piccini di ogni nazione grazie ad una successione inesauribile di sketch tanto improbabili quanto spassosi, nei quali l’insolito e l’imprevisto sono di casa.

Il duo composto da Xavier Bouvier e Benoit Devos, metti tutti d'accordo ed è considerato fra i più interessanti esponenti della nuova clownerie internazionale. Ballerini, commedianti, mimi, prestigiatori, equilibristi, rumoristi, strumentisti, cascatori e altro ancora, da più di 25 anni gli Okidok presentano in tutto il mondo spettacoli accolti con successo. Slips inside è uno spettacolo che calca da anni i palcoscenici della comicità internazionale, applaudito ad Anversa come ad Avignone, a Londra come a Melbourne. Ha chiuso il prestigioso Festival Grock di Imperia ed è stato lo show della settimana di carnevale al Teatro Vittoria di Roma.

Il biglietto unico costa 7 € (online 8,80). Si può acquistare al Tourist Infopoint di piazza San Vittore, 22 a Rho oppure alla biglietteria online.