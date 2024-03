Prodjgi, alla Cascina Cuccagna di Milano arrivano i giovani talenti del jazz italiano

Riflettori puntati sul quartetto del chitarrista e compositore Francesco Sensi, martedì 26 marzo, per l'ultimo appuntamento della rassegna Prodjgi, acronimo di Promozione del jazz giovane italiano, a Cascina Cuccagna di Milano. La jam session finale vedrà accanto a Francesco Sensi, Davide Cabiddu al pianoforte, Frank Masetti al contrabbasso e Marcello Repola alla batteria. La formazione proporrà brani originali con l'idea di ricercare una propria identità musicale e compositiva. Il repertorio del gruppo è influenzato, in gran parte, dalla scena jazz newyorkese di fine anni ‘90 e i principali punti di riferimento per i quattro giovani musicisti sono artisti come Aaron Parks e Kurt Rosenwinkel: l'idea del gruppo è quella di trovare un punto d’incontro tra il jazz moderno e altri generi musicali, mantenendo sempre un legame con la tradizione. Si chiude con loro la "rassegna nelle rassegne" un circuito virtuoso di esibizioni e performance dal vivo per promuovere e valorizzare i musicisti emergenti di età non superiore ai 35 anni. A Milano, il luogo dove i talenti emergenti della scena italiana possono esibirsi è il Cuccagna Jazz Club, all’interno del ristorante un posto a Milano, in Cascina Cuccagna. Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni: tel. 025457785; email: info@unpostoamilano.it