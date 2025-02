Premio Nonino, 50 anni tra cultura e personaggi illustri: a Milano un incontro sull’ultima edizione

Milano, 14 febbraio 2025 – Cinquant’anni del Premio Nonino, Il viaggio più esotico di Lévi-Strauss per GO! 2025.

Oggi venerdì 14 febbraio alle 18 presso la libreria Mondadori in piazza Duomo a Milano per la rassegna “ Un viaggio ! Da fare 2025 . Friuli Venezia Giulia e GO! 2025 verso una cultura di frontiera” Giannola e Antonella Nonino in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory presentano Cinquant’anni del Premio Nonino.

Il Premio istituito da Giannola e Benito Nonino nel 1975 per salvare i vitigni autoctoni in via di estinzione si è ampliato alla sezione letteraria e negli anni ha anticipato per ben sei volte le scelte del Premio Nobel.

Portatore di valori di condivisione nel rispetto delle tradizioni e della natura, il Nonino , grazie a una giuria internazionale composta tra gli altri da Claudio Magris, Antonio Damasio, Suad Amiry, John Banville e Amin Maalouf, ha fatto conoscere il Friuli Venezia Giulia a livello internazionale e portato in regione poeti, romanzieri, filosofi, scienziati da ogni parte del mondo .

Alle 18.30 la “Trilogia triestina” Svevo, Joyce, Saba incontro con Mauro Covacich. Seguirà brindisi con aperitivo Nonino e golosità del Friuli Venezia Giulia L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico .