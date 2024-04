Sesto, il Parco Nord lancia Art Weekend: installazioni, vernissage e performance creative

Sesto San Giovanni (Milano), 12 aprile 2024 – Da oggi, venerdì 12 aprile, la Cascina Centro Parco si trasforma in una fucina d’arte ospitando mostre, installazioni e laboratori creativi artistici. Il Parco Nord Milano ha infatti lanciato l’Art week end in concomitanza con Miart, l’esposizione d’arte a Fiera Milano. Gli spazi di via Clerici, all’interno del polmone verde metropolitano, ospiteranno una mostra di pittura e una performance creativa per i più piccoli, dedicate alla relazione con la natura.

Oggi è stata inaugurata la mostra “Giganti silenziosi Giardinieri della Terra” dell’artista Pinuccia Mazzocco, in presenza di Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia. “Questa esposizione non è solo una celebrazione dell’arte, ma un invito a riconnettersi con la terra e a riscoprire la bellezza e la grandezza di quanto ci circonda – ha commentato –. Ogni opera esposta guida lo spettatore a riflettere sulla connessione che noi esseri umani abbiamo con la natura. Questa serie di quadri ci offre l’opportunità di celebrare questo legame tra arte e mondo naturale, incoraggiando una maggiore consapevolezza dell’importanza di preservare e proteggere i nostri spazi naturali per le generazioni future”.

Le opere esposte sono state donate dall’artista al Parco e saranno in vendita: Mazzocco ha scelto di devolvere interamente l’incasso alla campagna di raccolta fondi “Insieme per la Terra” a supporto dell’acquisto di nuovi terreni di Parco Nord Milano: 18 ettari alla Balossa, tra Cormano e Novate Milanese. L’Amazzonia, l'Albero della vita, la musica dei licheni nel bosco, la fioritura e il foliage autunnale, ma anche il messaggio “Non distruggiamo il nostro pianeta”, nelle tele di Mazzocco. “I miei dipinti scaturiscono da quello che sono io. Da bambina andavo in montagna, stavo vicino ai fiori, tanti insegnamenti li ho avuti dai miei genitori e dai miei nonni. Amo immensamente la natura e spero che dai miei quadri si veda”.

Ad arricchire gli spazi della Cascina Centro Parco, questo week and, oltre alla mostra di pittura di Mazzocco, sarà possibile ammirare l’opera collettiva di scultura ceramica Safe Space, che ha preso forma durante un laboratorio di manipolazione dell’argilla a cura di Marzia Devoto. L’opera si colloca come elemento ludico nel suo insieme, composta da sfere sospese all’ingresso della sede del Parco, a richiamare l’attenzione al luogo e alla nostra presenza in esso, attraverso l’alternanza di parole e simboli in ceramica: insieme, terra, pace, natura.

“Le azioni creative quando sono collettive, aprono al dialogo e con quest’opera il dialogo si pone come strumento per il superamento dei conflitti tra uomo e natura” spiega la ceramista Marzia Devoto. Altra proposta del fine settimana è “Favole nel Tipì” a cura del Collettivo Donoma, una installazione performativa teatrale pensata per i più piccoli: un momento di gioco all’interno di un piccolissimo “villaggio”, in cui si potrà giocare insieme, disegnare, fare merenda, e ascoltare delle storie nel tipì. Lo spazio è allestito in modo da evocare in modo concettuale e simbolico l’atmosfera di un villaggio dei nativi americani, le loro tende, i loro profumi, i loro suoni.

“Siamo felici di ospitare al Parco tante iniziative e opere artistiche, tutte declinate alla natura e alle relazioni che gli umani stabiliscono con essa – commenta Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord Milano –. L’arte in ogni sua forma è un linguaggio capace di raggiungere tutti perché esprime emozioni e sensazioni che stimolano i nostri sensi e soprattutto ci portano a riflessioni inaspettate. Durante l’Art week end, pittura, scultura e creatività ci accompagneranno in nuove esperienze con la natura, ringrazio per questo gli artisti e le artiste che anno realizzato le opere e le hanno messe a disposizione del Parco, arricchendo gli spazi della Cascina e supportando le iniziative sociali, ambientali ed educative”.