Novegro Vinile Expo: quando e dove sarà la Fiera del disco più grande d’Italia

Milano – Appassionati di dischi, a raccolta: torna Novegro Vinile Expo al Parco esposizioni di Novegro, la frazione di Segrate nelle vicinanze dell’aeroporto di Linate. Sabato 29 e domenica 30 aprile, decine di espositori italiani e stranieri – erano 120 nell’edizione invernale – allestiranno le loro postazioni all’interno del padiglione D della struttura milanese.

In vendita pezzi da collezione, chicche poco note, album e singoli ormai fuori produzione, in vinile ma anche su compact disc, supporto che conserva un suo zoccolo duro di appassionati.

Varietà di generi

In fiera è rappresentato a 360° praticamente tutto lo spettro della musica contemporanea: pop, rock, metal, disco, soul, funk, classica, jazz, elettronica, ambient, cantautorato italiano e molto altro. Altra cifra dell’evento milanese è l’alta qualità della merce in vendita, con la garanzia di un’attenzione capillare anche all’esatta valutazione delle condizioni dei dischi (il “grading”, per dirla nel gergo degli appassionati).

Meta gettonata

La manifestazione, la più grande d’Italia dal punto di vista del numero di espositori, ha acquisito notorietà anche a livello internazionale, tanto che sono numerosi anche i visitatori in arrivo dall’estero.

I dettagli

L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 aprile: apertura dei padiglioni dalle ore 10. L’ingresso all’evento è gratuito fino ai 18 anni non compiuti e ridotto a 5 euro fino ai 30 anni compiuti. Il biglietto intero, invece, costa 8 euro.

L’evento

Fra gli appuntamenti di contorno spicca, in particolare, un momento dedicato agli appassionati del sound anni ‘80. Garbo, uno dei pionieri della new wave all’italiana, sarà presente a Novegro Vinile Expo per un firmacopie promozionale del suo nuovo album “Il vuoto”, che verrà pubblicato il 21 aprile.

Si tratta del quindicesimo album di inediti dell’artista e va a coronare una carriera di 42 anni, in cui si contano oltre 1.000 appuntamenti promozionali e concerti. Il disco è stato lanciato dal singolo “Come pietre”. Garbo firmerà le copie del nuovo album dalle 11 alle 15.