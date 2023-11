Musica dei Cieli﻿﻿ 2023: tornano i concerti delle religioni del mondo, da Branduardi a Naissan Jalal

Milano, 16 novembre 2023 – Oggi più che mai il tema delle guerre e dei conflitti si è fatto ancor più presente nelle nostre vite. Le guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza rendono ancora più attuale il filo conduttore di La Musica dei Cieli, rassegna che dal 1996 promuove la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso una serie coordinata di concerti nei luoghi di culto e nei teatri della Lombardia, in particolare a Milano. “Offre l’occasione di ascoltare musiche provenienti da tradizioni antiche o lontane e di riflettere sui nessi antropologici, come il sacro e la spiritualità, che i nostri tempi tendono a semplificare e ad omologare ai processi di comunicazione. Crediamo che il linguaggio universale della musica possa essere un ponte tra civiltà diverse e un’occasione d’incontro vero, non mediato da un dispositivo: in definitiva restituzione all’umano della competenza sull’umano”, sottolineano gli organizzatori.

Da Branduardi a Naissan Jalal

Il programma del 2023 presenta una serie di concerti con artisti internazionali nelle chiese più affascinanti di Milano e provincia, come l’Abbazia di Morimondo con il “futuro antico” di Angelo Branduardi (unico concerto a pagamento), il duo franco-indiano di Parveen Sabrina Khan e Ilyas Raphël Khan, l’Orchestra Filarmonica dei Navigli e il concerto audiovisivo di Pino Ninfa, Duevi, Falzone e Racine Noires sulla spiritualità. Si prosegue con due grandi ensemble come la Piccola Orchestra dei Popoli e il Sunshine Gospel Choir, l’organetto preparato di Alessandro d’Alessandro e il nuovo progetto sul sacro di Saverio Lanza con il Coro Cantosospeso e Cristina Donà. Poi ancora il compositore umanista Walid Ben Selim, l’ensemble armeno Nagash, il Trio O’Carolan e la vertiginosa flautista Naïssam Jalal. Il lirismo onirico del trio Dareyn ci conduce tra i Sette Cieli, mentre la spiritualità arcaica dell’Ensemble Calixtinus disegnerà un ponte immaginario sull’Adriatico tra le montagne Sacre del Gargano. I concerti sono tutti a ingresso libero fino ad esaurimento posti, mentre Angelo Branduardi all’Abbazia di Morimondo 9 dicembre è l’unico concerto a pagamento.

Il programma 2023

Parveen Sabrina Khan e Ilyas Raphaël Khan

Il 3 dicembre, ore 15:00, Chiesa San Guglielmo, via Madonna Fametta, Castellazzo, Bollate. Replica il 4 dicembre, ore 21 alla Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Addolorata in Morsenchio, viale Ungheria 32 a Milano.

Parveen Sabrina Khan e Ilyas Raphaël Khan, eredi di una lunga tradizione musicale del Rajasthan, sono artisti franco-indiani. Parveen, con la sua voce profonda, esprime con virtuosismo la poesia dei râgas e preserva i maands, tradizionali canzoni folk del Rajasthan. Ilyas, maestro delle tablas, unendo il beatboxing contemporaneo ai ritmi indiani, crea un affascinante stile chiamato tablaboxing. Insieme, trasportano il pubblico in un viaggio sonoro unico.

Orchestra Filarmonica dei Navigli, Gran Galà alla Maniera Viennese

3 dicembre, ore 15:30, Chiesa San Lorenzo Martire - via Gaetano Negri, Trezzano Sul Naviglio

L’Orchestra Filarmonica dei Navigli, nata nel 2015 a Milano, è un ensemble musicale eclettico composto da 45 musicisti legati al mondo della didattica. Diretta dal M° Maurizio Tambara, si distingue per la sua versatilità nell’esecuzione di repertori cameristici, sinfonici ed operistici. La sua attività, basata sulla condivisione di tempo e talento, si inserisce in progetti artistici come il Festival Ultrapadum. Ha eseguito concerti in sedi prestigiose come la Villa Reale di Monza e il Duomo di Pavia, proponendo repertori che spaziano dal ‘600 ai giorni nostri, inclusi jazz, pop e rock.

Pino Ninfa, Arsene Duevi, Giovanni Falzone e Ensemble Racines Noires

“Sulle tracce della spiritualità, performance di musica e fotografia”, è il titolo in programma il 3 dicembre, ore 21, nella Chiesa San Nicolao della Flue in via Dalmazia 11 a Milano.

Il progetto propone un affascinante percorso fotografico e musicale, guidato dalle melodie e dalle voci di Arsene Duevì e dell’Ensemble Vocale Racine Noires, insieme a Giovanni Falzone, accompagnati dalle suggestive immagini di Pino Ninfa. Attraverso il suono e le fotografie, l’esplorazione intitolata “Sulle tracce della spiritualità”; offre uno sguardo profondo e ricco sul dialogo con varie tradizioni spirituali del mondo. Il viaggio condurrà gli spettatori attraverso antichi rituali, cosmologie attive e la quotidianità del trascendente in diverse parti del pianeta, dalle chiese rupestri dell’Etiopia al muro del pianto a Gerusalemme, dai canti funebri sudafricani alle processioni siciliane, dai pellegrini del Gange alle cerimonie Vodu dell’Africa nera. Le suggestioni musicali si intrecciano con le immagini, creando un viaggio coinvolgente attraverso l’intensità e la diversità delle esperienze spirituali umane.

Walid Ben Selim – Here And Now

5 dicembre, ore 21, Chiesa Cristiana Protestante, via Marco de Marchi 9, Milano

Walid Ben Selim, cantante e compositore umanista nato a Casablanca nel 1984, ha fondato il movimento musicale “Nayda”; in Marocco prima di trasferirsi in Francia. Con il suo progetto N3rdistan, ha ottenuto riconoscimenti internazionali. Oltre a numerosi concerti, ha composto per film e realizzato performance teatrali ispirate alla poesia di Mahmoud Darwich. Artista poliedrico, ha anche firmato colonne sonore per film come “Sidi Valentin”; su Netflix e “Haych Maych”. Nel suo rifugio nei Pirenei, registra creazioni, accogliendo artisti per creare “Spazi Poetici” che fondono poesia, recitazione e musica.

The Nagash Ensemble – Songs of Exile

6 dicembre, ore 21, Chiesa San Protaso, via Osoppo 2, Milano

L’ensemble fondato dal compositore armeno-americano John Hodian unisce la spiritualità del canto popolare armeno alla nuova musica classica, al post-minimalismo contemporaneo, al rock e al jazz. Composto da tre voci femminili e abili strumentisti di duduk, oud, dhol e pianoforte, l’ensemble esplora nuove sonorità basate sui testi sacri del poeta mistico armeno Mkrtich Naghash. Il loro principale progetto discografico, “Songs of Exile”, offre una profonda meditazione sul rapporto con Dio, narrato dal punto di vista di un monaco in esilio. Questa fusione di suoni armeni, nuova musica e poesie secolari crea un’incantevole introduzione alla cultura armena nel XXI secolo.

Angelo Branduardi in duo con Fabio Valdemarin “Confessioni di un malandrino”

9 dicembre, ore 21, Abbazia di Morimondo, piazza Municipio 6, Morimondo.

Con “Confessioni di un malandrino”, Angelo Branduardi offre una versione unica dei suoi brani più celebri, eseguiti in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno musicale di lunga data. L’esibizione si focalizza sul violino e la chitarra di Angelo, affiancati dalla “piccola orchestra” di Fabio, che suona anche pianoforte a coda, chitarre e fisarmonica. Il repertorio include brani ispirati alla musica classica più antica, appartenenti alla raccolta “Futuro antico” composta da otto episodi. Oltre ai successi più noti di Angelo, verranno eseguite anche composizioni meno note, ma altrettanto amate, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca e variegata. E’ questo l’unico concerto con ingresso a pagamento, i biglietti sono disponibili su Ticketone a partire dal 20 novembre.

Saverio Lanza, Coro Cantosospeso con Cristina Donà

13 dicembre, ore 21, Tempio Valdese, via Francesco Sforza 12/A, Milano.

“Vocazioni” è frutto della ricerca condotta da Saverio Lanza sulla voce umana e la direzione corale estemporanea. Il titolo, dal doppio significato, esplora la passione umana innata e la voce come manifestazione della profondità dell’io. L’approccio di Lanza combina il caso e la liturgia, dirigendo i cori senza prove predefinite e improvvisando su testi latini liturgici. Attraverso frammenti di queste liturgie e la voce solista, Lanza crea ambienti sonori che mescolano influenze dalla sua vasta tavolozza musicale. L’opera, basata sulla musica sacra, esplora la condizione umana e la sua natura interiore, attingendo al canone ancestrale della voce umana per raggiungere una dimensione musicale che supera i confini uditivi, immergendosi nell’intimità più universale e profonda di ciascun individuo.

Il Quartetto del Mare con La Piccola Orchestra Dei Popoli

“È tempo di incontro”, il titolo del concerto in programma il 14 dicembre, ore 21, Chiesa San Martino in Piazza San Martino, Milano. In replica il 15 dicembre, ore 21 nella Chiesa San Giovanni Battista alla Creta, piazza San Giovanni Battista alla Creta, Milano.

Nel 2022, la Piccola Orchestra dei Popoli si è esibita con il Violino del Mare, il primo strumento costruito con legni delle barche dei migranti a Lampedusa, nel contesto del progetto Metamorfosi. Dopo diverse esibizioni, il progetto ha portato alla creazione del Quartetto del Mare, composto dai primi quattro strumenti a corda. Il Quartetto del Mare viene da legno abituato all’acqua e in questo spettacolo lo si immagina proprio come una barca che naviga toccando varie sponde di culture musicali. Il mare di stasera unisce e non separa, unisce con la musica, terre e popoli… una barca che trasporta una speranza di un noi-sola umanità. “Il titolo che abbiamo dato allo spettacolo - E’ tempo d’incontro. – perché è l’opposto di quello che oggi viviamo”.

Sunshine Gospel Choir – Christmas Tour 2023

15 dicembre, ore 21, Chiesa Ognissanti, via Bessarione 25, Milano e il 22 dicembre, ore 21, all’Auditorium Modernissimo in piazza della Libertà, Nembro (BG).

Canto della gioia e del dolore, della felicità e della sofferenza, il Gospel canta le ragioni che ci muovono a vivere e a morire, le nostre ragioni ultime, i nostri sentimenti intimi e universali. Rielaborazione evangelica di antichi rituali africani, i canti Gospel sono un costante ringraziamento a Dio per la bellezza di esistere nonostante le difficili prove che ci attendono ogni giorno. The Sunshine Gospel Choir, fondato da Alex Negro a metà degli anni ’90, alla profondità e sincerità di espressione aggiunge il senso dello spettacolo, lo show. Vederli dal vivo è sempre un’esperienza travolgente.

Trio O’Carolan, Opening di Alessandro D’Alessandro – A Night in Bethlehem

16 dicembre, ore 21, Chiesa Sant’Ambrogio, via Rimembranze 1, Trezzano Sul Naviglio. Il 19 dicembre, ore 21, Chiesa San Bernardo, piazza Don Aldo Pagani, Frazione Cassina Nuova (Bollate)

Il trio propone un viaggio musicale attraverso le antiche tradizioni musicali d’Irlanda e Scozia, con un focus speciale sul repertorio legato all’arpa, uno strumento di profonda radice in queste terre settentrionali. Il repertorio spazia dal XVII al XIX secolo, includendo composizioni di figure influenti come il leggendario arpista irlandese Turlough O’Carolan. Durante il periodo natalizio, il trio esegue antichi Carols e temi strumentali evocativi, come “A Night in Bethlehem”, un’antica melodia irlandese che racconta la notte della nascita del bambino. Il concerto, guidato dalle dolci note dell’arpa unite al suono del violino e della cornamusa irlandese, invita l’ascoltatore a esplorare un affascinante universo musicale.

Knaissam Jalal – Quest of the Invisible

17 dicembre, ore 21, Chiesa Sant’Antonio Abate, via Sant’Antonio 5, Milano

La flautista, compositrice e cantante ha incessantemente creato musica che attinge alla sua forza istintiva. Healing Rituals potrebbe essere considerato come un culmine formale, la quintessenza di ciò che la musicista ha cercato. La sua arte sussurrata è un vero rituale, tratto di ispirazione dalle culture e dalle consuetudini tradizionali. Il regno invisibile è un tema ricorrente nell’arte di Naïssam Jalal, per il quale è stata premiata nel 2019 alle Victoires du Jazz. La sua riconnessione personale con il mondo spirituale è alla base di questi Healing Rituals, che uniscono tradizioni egiziane, marocchine e americane, puntando alla grazia collettiva.

Dareyn – 7 Heavens

16 dicembre, ore 18, Chiesa Sant’Antonio Abate, via Sant’Antonio 5, Milano

Dareyn unisce il suono mistico del “kemenche”, con le sue radici nella musica tradizionale di Istanbul e lungo la Via della Seta, al suono profondo del violoncello in un contesto contemporaneo. Il loro repertorio trae ispirazione dalla bellezza delle modalità, dal carattere dinamico dell’archetto e dal ricco mondo dei ritmi. Attraverso improvvisazioni miscelate e composizioni uniche, la loro musica crea dialoghi in cui l’esistenza di narrazioni non dette è presente nell’immaginazione di ogni ascoltatore.

Alessandro D’Alessandro – Organetto solo

17 dicembre, ore 17, Chiesa Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194, Milano.

Alessandro D’Alessandro, considerato una delle voci più significative della nuova scena musicale italiana, espande le potenzialità dell’organetto, uno strumento tradizionale, attraverso contaminazioni di stili, ritmi ed armonie. La sua recente esplorazione della canzone d’autore e folk, con la trasposizione di classici per organetto e l’utilizzo innovativo di elettronica, effetti e loop in tempo reale, si concretizza nell’album “Canzoni per organetto preparato & elettronica” uscito a giugno 2021. Il disco, caratterizzato da collaborazioni con artisti di spicco come Elio, Sergio Cammariere, e altri, è stato insignito del premio come miglior album di world music italiana nel 2021 dal Premio Loano. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuare con una email a info@cascinalinterno.it.

Ensemble Calixtinus – Sacred Mount

17 dicembre, ore 21, Sacra Famiglia in Rogoredo, via Monte Peralba 15, Milano

L’Ensemble Calixtinus, guidato da Giovannangelo de Gennaro, offre un viaggio sonoro alla ricerca del sacro. Accompagnato da racconti, appunti di viaggio e riflessioni dello stesso de Gennaro, il concerto attraversa luoghi toccati dalla sua vita, dal Gargano all’Athos all’Ararat. Il ricco repertorio include composizioni di artisti come Komitas Vardapet, Georges Ivanovic Gurdjieff, de Hartmann, Franco Battiato, e brani strumentali tradizionali dell’Asia Minore. Questo intenso progetto, che bilancia world music e musica antica, è stato realizzato in quattro anni dall’Ensemble Calixtinus, composto da vari strumentisti e voci.