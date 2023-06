Milano, via al Flamenco Festival

È giunto all’edizione numero 16 il Milano Flamenco Festival al Piccolo Teatro, prima tappa adesso, seconda in autunno, sotto l’etichetta “Aquí y ahora”, celebrando intanto la Giornata Mondiale di questa cultura magnifica, fatta di musica, canto, ballo. La scena contemporanea del flamenco vibra oggi, nel rispetto del passato e nell’innovazione che guarda già al futuro; tre prime nazionali esaltano il programma, tra il 23 e il 30 giugno, a cura di Mariarosaria Mottola di Punto Flamenco, ballerina, docente, coreografa. Il 26 torna in Italia dopo vent’anni una stella iconica, Farruquito, sivigliano, quarantenne, nipote d’arte, con “Intimo”, portando con sé il figlio Juan el Moreno di dieci anni. Seguirà il dialogo: “Una missione eterna, los Farrucos ieri e oggi”. Il 28 José Manuel Álvarez, nato a Barcellona 38 anni fa, con quattro bailaoras e quattro musicisti, presenterà “Bailes colaterales”, ibridando danza spagnola e danza contemporanea in costumi e colori di foggia non convenzionale. Segue incontro su “Lo stimolo creativo”; da vedere il documentario “Paraíso de Cristal” di Susanne Zellinger e Natalie Halla, una storia di integrazione culturale attraverso il flamenco. Il 30 poi tocca a Lucia Álvarez, la Piñona, nata a Jimena de la Frontera (Cadice), con “Insaciable”, esplorazione nei sensi e nel potere del corpo: “Balla per bagnarti, barcollare, sedurre e crollare”; insieme a lei Jonatan Miró. Masterclass, proiezioni, incontri con gli artisti, una conferenza su pittura e flamenco un murale di Patricio Hidalgo- autore di video dedicati e del volume “Figuras flamencas”-, in una zona periferica della città, performance diffuse in più luoghi completeranno il percorso del Festival, che in 15 anni di attività ha presentato più di 50 compagnie fra nomi conclamati, talenti emergenti, personalità di avanguardia e di ricerca. In questa edizione il Congresso Mondiale del Flamenco dell’Instistuto Cervantes torna a collaborare sia a sostegno di “Insaciable” sia per un appuntamento su “La donna nel flamenco e i suoi tabù intorno alla sessualità” nell’ambito di un “Programa de Internacionalización de la Música y Artes Escénicas españolas 2023” co-organizzato con Inaem, Ministerio de Cultura y Deporte de España, parte del Piano di Recupero, Trasformazione y Resilienza, finanziato dall’ Unione Europea con Next Generation EU. www.puntoflamenco.it; www.piccoloteatro.org