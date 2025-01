Com’è cambiata Milano dopo la pandemia? Un libro e un dibattito per scoprirlo

Milano, 12 gennaio 2025 – La presentazione di un libro sullo spazio urbano condiviso che è anche occasione di dibattito sul presente e sul futuro di Milano. Il tema è enorme: come è cambiato il volto della città dopo la pandemia. Ed è stato affrontato da Chiara Quinzii e Diego Terna, architetti titolari di uno studio con sede in via Porpora, una delle zone con l'evoluzione più tumultuosa – nel bene e nel male – di Milano. Il loro libro, uscito l’anno scorso, si intitola Milan Unlocked. Lo spazio pubblico dopo la pandemia (LetteraVentidue). Il volume verrà presentato giovedì 16 gennaio in Triennale (ore 18), in un agile formato che prevede una sintetica illustrazione dei temi principali da parte dei due autori, cui seguiranno gli interventi degli ospiti (da 5 minuti o poco più).

L’incontro

Il dibattito, intitolato “Le risorse dello spazio pubblico”, prevede la partecipazione di personalità – esperti, politici ed esponenti della società civile – che a vario titolo si occupano di spazio pubblico.

La scelta, apparentemente eterogenea, riflette anche la committenza allargata che un progettista incontra oggi affrontando la pianificazione dello spazio pubblico.

I partecipanti

Nutrito l’elenco dei partecipanti: oltre agli autori e all’architetto e urbanista Stefano Boeri, cui verrà affidata l’introduzione, saranno della partita Emmanuel Conte, assessore comunale al Bilancio, il city manager Filippo Salucci (per l’area risorse pubbliche), il consigliere delegato Borio Mangiarotti Marta Stella e il presidente CCL e Confcooperative Habitat Alessandro Maggioni (area risorse private), il policy maker e attivista Tommaso Goisis e la presidente di Cittadini per l’aria Anna Gerometta (area partecipazione), l’architetto Mirko Zardini e la curatrice Nina Bassoli (area mondo della cultura e della ricerca).

Il libro

Milan Unlocked indaga i cambiamenti in atto nelle città raccogliendo, anche attraverso dieci interviste a esperti locali e internazionali, punti di vista differenti, costruendosi come un grande dialogo, osservando e sollecitando una riflessione sugli usi degli spazi pubblici: propone, così, una forma di indagine verso una nuova visione della città, attraverso una osservazione profonda delle attività svolte nello spazio di tutti.