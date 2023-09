Milano Cineconcerti Festival, la rassegna di film muti sonorizzati dal vivo alle battute finali

Milano, 19 settembre 2023 – Ultimi due appuntamenti, stasera 19 settembre e giovedì 21, per Milano Cineconcerti Festival, rassegna interamente dedicata al cinema muto con sonorizzazione dal vivo con la direzione artistica di Rossella Spinosa.

Nato per il palinsesto Milano è Viva con il sostegno del Comune, il Festival ha accompagnato le serate estive milanesi in piazza Belloveso - Zona 9 Quartiere Niguarda - offrendo una preziosa opportunità di riscoperta del patrimonio filmico non sonoro con l’esecuzione live di partiture storiche e contemporanee a cura di solisti e formazioni da camera. Il risultato è un sorprendente viaggio di musica e cinema capace di regalare infinite suggestioni.

Stasera, martedì 19 settembre (ore 21) è in programma Metropolis, film del 1927 diretto da Fritz Lang e considerato il suo capolavoro, pellicola che è diventata un vero e proprio cult e modello di riferimento per gran parte della successiva cinematografia fantascientifica, fonte di ispirazione per numerosissimi film.

Gran finale, giovedì 21 settembre (ore 21), con la proiezione di Der Golem, film del 1920 con la regia di Paul Wegener, Carl Boese e Henrik Galeen. Tra i primi esempi di surrealismo con influenze del genere fantastico, il film è ambientato nel ghetto ebraico della Praga cinquecentesca. Ad eseguire le partiture saranno gli archi dell’Orchestra Sinfonica di Milano, con Rossella Spinosa al pianoforte e la direzione di Alessandro Calcagnile.

I due film in programma trattano, in un certo qual modo, il tema della Intelligenza Artificiale e della creazione a opera degli umani di alter ego non umani, pronti a sfuggire al controllo umano. Rappresentanti del terzo settore milanese portano a ogni spettacolo il proprio contributo e testimonianze.

La programmazione di Milano Cineconcerti Festival prosegue con incontri, laboratori e masterclass aperti al pubblico in vari luoghi della città e che proseguiranno fino alla fine di ottobre. Gli spettacoli dal vivo e i seminari sono ad ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, l’evento conclusivo di giovedì 21 settembre sarà riprogrammato venerdì 22 settembre alle 21 al Teatro Bruno Munari di Milano.