Milano Beauty Week 2024: terza edizione dal 25 al 29 settembre

Milano – Bellezza, benessere, ma anche sostenibilità e beneficenza. Dal 25 al 29 settembre a palazzo Giureconsulti si svolge la terza edizione di Milano Beauty Week, organizzata da cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Un ricco programma di attività, aperto al pubblico, che anima, oltre ai due hub, vie, piazze, spazi commerciali, luoghi d'arte, dai beauty tram alle biblioteche. Tra i temi di quest'anno sostenibilità, oltre a innovazione ed inclusione.

Torna “Never Ending Beauty” assieme ad un’inedita esposizione in collaborazione con Scart dove gli scarti industriali trasformati in opere d’arte. Il progetto unisce sostenibilità e innovazione celebrando la circolarità nel settore cosmetico. Il gruppo Hera grazie alla collaborazione con Cosmetica Italia porterà a Palazzo Giureconsulti una collezione di quadri SCART, laboratorio artistico, attivo da oltre 25 anni, che trasforma gli scarti industriali in opere d’arte grazie al talento di waste artist e studenti delle più prestigiose Accademie di Belle Arti italiane, come quelle di Firenze, Brera e Bologna.

I visitatori saranno guidati in un viaggio unico attraverso diciassette quadri dedicati a personaggi che incarnano diverse declinazioni dell'estetica: Brigitte Bardot, Alain Delon, Carla Fracci, Giorgio Armani e molti altri personaggi internazionali che prendono vita attraverso ritagli di pelle, fili elettrici, bottoni, cerniere, e altri rifiuti industriali, che nella materioteca SCART diventano materia prima per plasmare volti ed espressioni.

Tra le opere esposte, vi sarà in anteprima il quadro del Duomo di Milano realizzato esclusivamente con scarti di prodotti cosmetici (come applicatori per mascara, flaconi vuoti di smalto, ritagli di plastica e cartoncino) raccolti e lavorati dall’artista Maryam Ghanbarian, dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Ma per potenziare l'iniziativa anche quest'anno i visitatori potranno scambiare confezioni di cosmetici vuoti e non più utilizzabili con nuovi prodotti a marchio Milano Beauty Week messi a disposizione dalle aziende della filiera cosmetica.

Tra i prodotti che verranno distribuiti ai visitatori di “Never Ending Beauty”, anche un innovativo struccante micellare oil to milk contenuto in un prototipo di contenitore realizzato con plastica riciclata e concepito per essere riciclabile dopo l'uso. Spazio solidale, per il secondo anno, con Love is in the Hair a favore de La forza e il sorriso Onlus insieme a Beauty Gives Back in collaborazione con il gruppo prodotti professionali per acconciatori di Cosmetica Italia nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 18 a palazzo Castiglioni.

La Onlus è patrocinata da Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche ed è impegnata nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti a favore della popolazione femminile colpita da tumore sul modello del programma internazionale Look Good Feel Better. Il ricavato di Love is in the Hair e Beauty Gives Back sarà utilizzato per La forza e il sorriso Onlus ed estendere l’iniziativa per donare alle partecipanti piacevoli momenti e, soprattutto, per riconquistare autostima e ritrovare la propria identità guardandosi allo specchio con un sorriso.