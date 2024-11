Milan Games Week & Cartoomics 2024: eventi, ospiti internazionali e il gotha di videogiochi e fumetti

Milano – A Milano è in scena per tutto il weekend la Milan Games Week & Cartoomics. Organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, MGWCMX è teatro di numerosissimi eventi, talk, panel, incontri con ospiti nazionali e internazionali e la presenza delle più importanti realtà che dominano la scena mondiale nel campo del videogioco, del fumetto, dei giochi, dei collezionabili, ma anche del cinema, delle serie tv e della musica. Un vero e proprio omaggio alla cultura pop, da sempre collante tra le diverse generazioni, che troverà sfogo tra gli stand e sui palchi dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e presso l’Auditorium di Fiera Milano (Rho).

Organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, MGWCMX promette di non deludere le aspettative dei tantissimi fan e appassionati che accorreranno a Fiera Milano (Rho), grazie a un programma finale ricco di appuntamenti imperdibili e momenti che lasceranno il segno, consultabile sul sito ufficiale milangamesweek.it.

Un'edizione che vuole mettere in risalto il ruolo della cultura pop come specchio di una società sempre più proiettata verso il futuro, riflettendo le tendenze, le aspirazioni e le preoccupazioni del momento e offrendo un terreno fertile per il pensiero dell'individuo, in grado di operare al di la' degli schemi predeterminati, di riflettere in modo creativo e di immaginare soluzioni a problemi che non sono mai stati affrontati prima.