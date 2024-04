Milano, sos Chiesina Rossa: mercatino benefico ‘Curiosando’ a favore del restauro del portone

Milano, 22 aprile 2024 – Torna da giovedì 25 aprile a domenica 1° maggio il mercatino solidale "Curiosando" organizzato dai Frati Minori Cappuccini di Santa Maria alla Fonte a Milano, più conosciuta come 'chiesina rossa', per sostenere il restauro di uno dei monumenti più antichi e amati dai milanesi, ma non solo l'edizione 2024 è dedicata alla raccolta di fondi necessari per il restauro del portone.

"L’inverno scorso, grazie alle offerte, abbiamo potuto collocare il nuovo tabernacolo – spiega Fra Mauro Miselli - Ora l’urgenza è il portone d’ingresso. E’ stato realizzato nel 2003 a completamento del totale restauro del luogo di culto. Non avendo nessun riparo è sottoposto al caldo, freddo, umidità. Adesso occorre sverniciarlo e riverniciarlo. E’ un portone semplice ma solenne. In legno chiaro e robusto. Periodicamente è necessario questo intervento di manutenzione perché non è possibile metterlo al riparo con una tettoia a causa dei vincoli storici della Chiesina. Il preventivo si aggira sui 5.000 euro e il lavoro dovrà essere eseguito durante la stagione estiva perché le ante dovranno essere smontate. Sentiamo la responsabilità di conservare al meglio il complesso che testimonia la storia di Milano da prima dell’Anno Mille. Non solo. L’edificio si trova addirittura sui resti di una domus romana e di un sacello che sono ancora visibili sotto il pavimento, al suo interno, dove si possono ammirare tante altre opere di valore artistico e storico inestimabile. Non abbiamo sovvenzioni pubbliche quindi contiamo sulla generosità e la fedeltà alle tradizioni dei nostri fedeli".

La 'chiesina rossa' negli ultimi anni è frequentata da fedeli, cittadini e turisti grazie agli interventi di restauro avviati dal "Comitato di cittadini volontari Chiesa Rossa" insieme ai Frati Cappuccini che sono presenti nella chiesa del 2009. Il mercatino si terrà da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio, si potranno trovare articoli per la casa, accessori moda (eccetto abiti usati e scarpe), libri, giochi, marmellate dai conventi, delizie a km 0, piantine e proposte floreali.

Luogo: via della Chiesa Rossa 55 (Metro Rossa - fermata Abbiategrasso). Orari da martedì a venerdì dalle 16.00-18.00, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30, domenica dalle 10.15 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, 25 aprile e 1 maggio dalle 16 alle 19.30. Per vuole può contribuire anche donando oggetti o prodotti da esporre, si potranno portare alla Chiesa da lunedì 22 aprile prendendo accordi con Fra Mauro (misellimauro1@gmail.com)